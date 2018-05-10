​Прорыва не будет

Многочисленные политологи, эксперты и просто не очень равнодушные к политике россияне с увлечением наблюдают за формированием нового правительства. Кто-то возмущается перестановкой Мутко с разваленного спорта на пока еще не очень разваленное строительство. Кто-то радуется уходу нескольких лиц (Шувалов, Приходько, Рогожин, Хлопонин), ставших фигурантами больших коррупционных скандалов, и при подключении некоторой доли фантазии можно даже предположить, что эти фигуры из правительства «выдавило» общественное мнение. Кто-то, глядя в кофейную гущу кремлевских процессов, пытается предугадать, как измениться наша жизнь с новыми (и старыми) министрами.

И вы, наверное, хоть на секундочку задумались: «Ну, меняются там местами какие-то министры, а мне-то что?»

Я вас вряд ли удивлю, если скажу: «Да практически ничего». И вот почему.

Во-первых, все принципиальные решения для страны принимает президент, а вырабатывать эти решения ему помогает ближайшее окружение, которое в ничтожной степени тождественно с правительством. Можно быть уверенным, что если в России реализовано что-то действительно масштабное, то отмашку на это дал президент. Правда, с поправкой на то, что неудобные и непопулярные решения (читай – повышение пенсионного возраста, разговор о котором начался чуть ли не за неделю до инаугурации) «проводятся» через правительство и Госдуму, и президент вроде как ни при чем.

Во-вторых, судя по предварительному персональному составу главного исполнительного органа страны, начиная с его главы – премьер-министра, ни о каких принципиальных переменах в его функционерах (и, следовательно, функциях) не намечается. Нельзя выделить какого-то молодого и голодного (в хорошем смысле) министра с полномочиями, который бы взял и силами своего ведомства учинил какую-то крутую прорывную реформу, улучшающую жизнь значительного числа россиян.

Крайне позитивную и прогрессивную риторику Владимира Путина просто некому претворять в жизнь – не могут люди, которые ни шатко ни валко выполняли майские указы (например, задание президента повысить производительность труда в полтора раза провалено практически полностью, и оно не одно такое), организовать прорыв. А когда редкие перспективные точки роста экономики, вроде Telegram, который теоретически мог бы стать одним из флагманов развития отечественной цифровой экономики, вязнут во внутри- и внешнеполитической конъюнктуре, разного рода санкциях и битвах между ведомствами – дело назначенного на ближайшие шесть лет «прорыва» страдает больше всех.

Так что из хороших новостей для нас всех остается только позитивная риторика главы государства о том, что касается внутренней политики – тут тебе и технологический рывок, и инновации и биотехнологиями, и инвестиции в человеческий капитал. На словах все на самом деле правильно, без какой-либо иронии. Только вот если бы это не противоречило массе внешнеполитических «затыков» и воспринималось элитами более-менее серьезно – Россия бы уже двинулась вперед. А пока – давайте подождем окончательного состава правительства. Любопытно ведь.

Читайте предыдущий блог Дмитрия Щеглова «Ручной тормоз».