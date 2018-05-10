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​Прорыва не будет

Многочисленные политологи, эксперты и просто не очень равнодушные к политике россияне с увлечением наблюдают за формированием нового правительства. Кто-то возмущается перестановкой Мутко с разваленного спорта на пока еще не очень разваленное строительство. Кто-то радуется уходу нескольких лиц (Шувалов, Приходько, Рогожин, Хлопонин), ставших фигурантами больших коррупционных скандалов, и при подключении некоторой доли фантазии можно даже предположить, что эти фигуры из правительства «выдавило» общественное мнение. Кто-то, глядя в кофейную гущу кремлевских процессов, пытается предугадать, как измениться наша жизнь с новыми (и старыми) министрами.

И вы, наверное, хоть на секундочку задумались: «Ну, меняются там местами какие-то министры, а мне-то что?»

Я вас вряд ли удивлю, если скажу: «Да практически ничего». И вот почему.

Во-первых, все принципиальные решения для страны принимает президент, а вырабатывать эти решения ему помогает ближайшее окружение, которое в ничтожной степени тождественно с правительством. Можно быть уверенным, что если в России реализовано что-то действительно масштабное, то отмашку на это дал президент. Правда, с поправкой на то, что неудобные и непопулярные решения (читай – повышение пенсионного возраста, разговор о котором начался чуть ли не за неделю до инаугурации) «проводятся» через правительство и Госдуму, и президент вроде как ни при чем.

Во-вторых, судя по предварительному персональному составу главного исполнительного органа страны, начиная с его главы – премьер-министра, ни о каких принципиальных переменах в его функционерах (и, следовательно, функциях) не намечается. Нельзя выделить какого-то молодого и голодного (в хорошем смысле) министра с полномочиями, который бы взял и силами своего ведомства учинил какую-то крутую прорывную реформу, улучшающую жизнь значительного числа россиян.

Крайне позитивную и прогрессивную риторику Владимира Путина просто некому претворять в жизнь – не могут люди, которые ни шатко ни валко выполняли майские указы (например, задание президента повысить производительность труда в полтора раза провалено практически полностью, и оно не одно такое), организовать прорыв. А когда редкие перспективные точки роста экономики, вроде Telegram, который теоретически мог бы стать одним из флагманов развития отечественной цифровой экономики, вязнут во внутри- и внешнеполитической конъюнктуре, разного рода санкциях и битвах между ведомствами – дело назначенного на ближайшие шесть лет «прорыва» страдает больше всех.

Так что из хороших новостей для нас всех остается только позитивная риторика главы государства о том, что касается внутренней политики – тут тебе и технологический рывок, и инновации и биотехнологиями, и инвестиции в человеческий капитал. На словах все на самом деле правильно, без какой-либо иронии. Только вот если бы это не противоречило массе внешнеполитических «затыков» и воспринималось элитами более-менее серьезно – Россия бы уже двинулась вперед. А пока – давайте подождем окончательного состава правительства. Любопытно ведь.

Читайте предыдущий блог Дмитрия Щеглова «Ручной тормоз».


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Сегодня в 17:23, просмотров: 265, комментариев: 6


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 17:34
"Крайне позитивную и прогрессивную риторику Владимира Путина просто некому претворять в жизнь" - ахаха, СИА, это что за "Царь хороший, бояре плохие"?
Какая прогрессивная риторика? Повторение годами одних и тех же обещаний????
Д.Щеглов Моби
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Сегодня в 17:39
Прочитайте еще раз: "Так что из хороших новостей для нас всех остается только позитивная риторика главы государства". Если вы полагаете, что это означает "царь хороший, бояре плохие", то что-то не так полагаете.
Моби Д.Щеглов
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Сегодня в 17:42
ну фик знает, выглядит так, будто идеи хорошие, но реализовать некому. Но проблема-то в том, что и идеи звучат как обычный популизм, без реальной цели их осуществления
444
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Сегодня в 19:05
А можно я не буду ждать окончательного состава правительства? Мне совсем нелюбопытно, кто там будет надувать щеки, извергать из себя глупые и баснословно дорогие потоки продукта бессмысленного и беспощадного чиновного рвения и рвачества. Я также как и вы, Дмитрий, прекрасно знаю, что будет дальше. Ведь это вовсе не первый и даже не второй путинский срок, а пятый. Будут те самые бессмысленные и беспощадные чиновные программы, на которые выделят многие миллиарды, с хорошо нам знакомым результатом. То есть с КПД паровоза. И ответственные отчитаются перед его величеством об освоении средств, и "достижения" покажут по лживому пропагандистскому телеку. Путинские чинуши за восемнадцать лет в этом деле насобачились так, что только шапку держи. И что же в этой жизни насекомых любопытного?
444
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Сегодня в 19:23
Развитие отечественной экономики (не говоря уж о прорыве) возможно только в свободном обществе, в котором существует независимый суд, перед которым ВСЕ равны, дающий железобетонную гарантию прав собственности. В обществе с регулярной сменяемостью власти, где госаппарат не присягает вовеки веков "его величеству", как присягали все чиновники и госслужащие фюреру, а исполняет свои служебные обязанности в соответствии с законом и отдавая себе отчет в том, что через четыре года - восемь лет власть сменится, а ему до неплохой государственной пенсии еще работать и работать при других избранных народом начальниках, которые могут не оценить его лизание сапог предыдущим руководящим товарищам. Развитие возможно только в открытом обществе, признающем международное право не на словах, а на деле, включенном в мировую конкурентную экономику наравне с другими странами. Короче говоря, развитие возможно в какой-то другой стране, а не в путинской России. И это знают буквально все ее жители. Путинские придворные экономисты, регулярно пишущие планы, которые на бумаге должны обеспечить достижения именно этих, перечисленных мною целей, ничего по возможности не меняя. И вы это прекрасно знаете. И люди, которые после крымнаша уже просто махнули рукой, лишь равнодушно слушают прожекты его величества, уже ни на что не надеясь, а лишь стараясь кое-как выкрутиться, поддержать уровень жизни своей семьи, урвать кусок, как в позднем застое.
Да вы эксперимент проведите. Спросите у запутинцев Сергея Лагерева и Альберта Леонова об очередном путинском прорыве. Очень удивитесь их ответам.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:46
А я думал про сантехников блог – прорыва не будет. Обрадовался…

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