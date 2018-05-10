​«Снимали в библиотеке, институте и в какой-то квартире!»

«Мальчишки и девчонки, а также их родители» — фраза известная каждому по киножурналу «Ералаш». В юмористических роликах этого проекта мечтали запечатлеться все, кому до 16 и старше. У сургутских ребят эта мечта сбылась! В нашем городе отснято несколько эпизодов киножурнала. О том, кто эти счастливчики, почему снимали именно в Сургуте, и все ли получилось, менеджер проекта Алёна Чебоксаринова рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС.

— Алёна, почему именно Сургут стал площадкой для съёмки Ералаша?

— Дело в том, что в России существует уже более 25 филиалов. Они открыты только в больших городах, и там дети проходят подготовку круглогодично. А с этого года для ребят, живущих в небольших городах, также появилась возможность побывать на профессиональной съемочной площадке. Это касается не только Сургута: наши площадки размешаются также в Липецке, Перми, Тольятти и ряде других городов.

— Как проходил отбор претендентов на роли?

—Каждому участнику необходимо подготовить речевое выступление. Помимо выступления на кастинге детям предлагается выполнить несколько импровизационных заданий, исходя из которых было необходимо понять, понимает ли ребёнок задачу, может ли включиться в ситуацию. А вообще импровизационная часть очень важна!

— Сколько сургутян стали актёрами Ералаша?

— В итоге кастингового отбора актерские роли получили около 200 человек!

— А сложно ли получить главную роль в проекте?

— Если ребёнок в дальнейшем является участником Ералаша, то главная роль в сюжете ему предоставляется обязательно.

— Где и когда будут показывать сюжеты, отснятые в нашем городе?

— Даты трансляции утверждаются, но с уверенностью могу сказать, что посмотреть всеми любимые скетчкомы можно будет на местных телеканалах.17 мая в Сургуте состоится закрытый показ отснятых сюжетов в кинотеатре, где мальчишки, девчонки, а также их родители смогут не только увидеть результат работы, но и получат дипломы и подарки.

В большое кино не хотите ли?

С нетерпением ждать выпуск сургутского журнала «Ералаш» будут близкие Даши Таюшевой. Она из тех 200 сургутян, которым достались главные роли, и одна из немногих, кто переосмыслил мечту:

— Съемки для меня впервые, из подготовки была только только теория, которую нам преподавали на мастер-классе. Сначала мы разыгрывали сценки, а потом нас допустили к сценарию. Ребят было очень много! Мы снимали в школах, в институте, в спортивных комплексах, библиотеке и даже в какой-то квартире. Нам выдавали листы с датой, временем и адресом, по которому нужно приехать. Дресс-код был очень важен, а также нам назвали какой-либо инвентарь. Например, меня попросили принести учебник по физике и очки. Сейчас я осознаю, что театральное искусство — это большой риск, ведь не всем удаётся пробиться в большое кино...

«Не всем быть математиками»

Безусловно, актерский опыт будет для юных сургутских талантов весьма полезным. Кстати, герои местного филиала киножурнала активно участвуют в городских и международных конкурсах. Так, выпускник студии «Ералаш Сургут» Кирилл Шемчук в составе фольклорного ансамбля «Усладушка», стал лауреатом третьей степени международного конкурса «Планета талантов».

Эмоциями от участия в киножурнале поделилась мама Кирилла Татьяна:

— Ему очень понравилось кинопроизводство! Сын очень ответственно подошел к процессу съемок и внимал каждому слову режиссера. По окончанию съёмок даже похвалили. Съёмочная группа отметила исполнительность и чувства юмор Карилла. Он хочет посвятить свою жизнь творчеству. Ну а мы, родители, постараемся помочь ему в этом, ведь как говорит наш дедушка: «Не всем быть математиками, кому-то нужно и артистом быть!»

А участница студии «Ералаш Сургут» Анастасия Федосеева заняла призовые места в фестивале-конкурсе театрального киноисскуства «Весенняя премьера» (лауреат второй степени в номинации «Изобразительное творчество» и лауреат третьей степени в номинации «25-й кадр»). Мама Насти Оксана также поделилась впечатлениями от проекта:

— Скажу сразу, что проект этот коммерческий, родители оплачивают расходы. И когда нам позвонили, сообщив, что ребенок прошел кастинг, мы задумались, стоит ли отдавать круглую сумму... Настя занимается в театральной студии, и для нас этот опыт был необходим, решили, что это будет подарок на день рождения. Мастер-классы очень хорошие, дочь получила две роли, одна из которых главная. Но брали не всех детей, не могу сказать, цель проекта только в прибыли. Теперь уже сами родители смогут предлагать отснятые ролики организатором съемок «Большого Ералаша», либо отправлять на любой другой проект.

Сейчас у сургутских ералашевцев есть возможность посетить «КиноКаникулы» на Чёрном море, с настоящими профессионалами Большого Ералаша. Познавательные мастер-классы по режиссуре, сценаристике, актерскому мастерству, операторскому искусству, монтажу и озвучке помогут ещё больше заинтересовать детей в создании новых сюжетов.