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​Бой по правилам и без

Военно-патриотический клуб «Арсенал» с администрацией города и другими объединениями воссоздали штурм Зееловских ворот. Зрелище обещало быть невероятным: воздушный бой, немецкая и советская военная техника времен Великой Отечественной войны, в том числе настоящий немецкий танк Т-4, 150 реконструкторов одетых в историческую форму, пиротехнические взрывы и многое другое.

С уверенностью можно сказать, что реконструкция удалась: актеры справились со своими ролями, взрывы и взлеты состоялись. По масштабу событие сравнится с уровнем крупных мероприятий в мегаполисах. Добавили ощущение прикосновения к истории спецэффекты: за спиной гремели взрывы, над головой летали самолеты.

Для Сургута крупномасштабное мероприятие на открытой площадке в новинку. На пресс-конференции о проведении Дня Победы в Сургуте журналистов уверяли, что места хватит всем, некоторые даже смогут разместиться на трибуне. Предполагалось, что число зрителей не превысит 20 тысяч. Действительно, в таком случае, комфорт был бы обеспечен. Но жители и гости города так заинтересовались реконструкцией, что, по предварительным подсчетам, пришли увидеть ее не менее ста тысяч человек.

Но не увидели. В первую очередь, пяти металлоискателей при входе было недостаточно, чтобы пропустить многотысячную толпу. В течение всего вечера у рамок сохранялась внушительная очередь. Безопасность превыше всего, но даже на «Бессмертном полке» стояло около 10 металлоискателей. Разве проблематично перевезти их, чтобы разгрузить трафик?

Это не последнее препятствие. Пройдя через рамку, видим следующую картину: люди в пять и более рядов толпились перед ограждением площадки, где проходила битва. Радует, что люди пришли целыми семьями, еще и детей прихватили. Огорчает, что большая часть так и не увидела происходящего на поле брани. Из-за столпотворения и неразберихи - даже на экране.
Многие мужчины сажали детей и девушек на плечи, не оставляя шанс разглядеть действо, стоящим позади. Что до трибуны – одной явно мало. Не лучше ли было установить много простых и малозатратных сидячих мест?
Так развязалось второе сражение, уже среди зрителей. И если постановочная битва проходила по правилам, наблюдатели боролись за место перед взрывом, как говорится, всеми средствами. У них даже были орудия – в ход шли велосипеды, коляски, гироскутеры…

Кульминационным моментом можно считать ввод тяжелой техники: автолюбители хотели припарковаться чуть ли не у самого поля боя. Не секрет, что сургутяне не большие любители ходить пешком. Именно поэтому произошел транспортный коллапс на Югорском тракте. Люди часами стояли в огромной пробке, начинавшейся от Заячьего острова, попутно чеканя в соцсетях: «Простояли полтора часа! Респект организаторам».


В такие моменты появлялось желание напомнить водителям о сознательности. Зачем лезть поближе, когда можно пройти пешком небольшое расстояние, сэкономив нервы и время? Например, на съезде улицы Никольской организовалась просторная стихийная парковка на пустыре. От нее до Ледового дворца идти около 15 минут, ко всему погода позволяла освоить пешком это расстояние.

Интересный парень встретился на подъезде к ТРЦ. Он оказался самым смекалистым из водителей, его транспорт – самокат.
Нет идеального решения проблем, сложившихся вечером 9 мая в Сургуте. Однако дебют сургутской реконструкции дал понять, что городу нужна вместительная площадка для проведения массовых мероприятий с хорошей парковкой и крупной площадью.


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Сегодня в 16:12, просмотров: 104, комментариев: 3


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 16:40
1."Безопасность превыше всего, но даже на «Бессмертном полке» стояло около 10 металлоискателей" - общеизвестно, что металлоискатели НИКАК не влияют на безопасность (что мешает взорвать толпу ПЕРЕД ними?)
2. "Люди часами стояли в огромной пробке, начинавшейся от Заячьего острова, попутно чеканя в соцсетях: «Простояли полтора часа! Респект организаторам»." - в чем вина организаторов, что кому-то лень пешком (на самокате, велосипеде и проч) пройти или правильно маршрут продумать?
3. ".что городу нужна вместительная площадка для проведения массовых мероприятий с хорошей парковкой и крупной площадью." - парковка ситимолла более чем достаточна, на всех лентяев не угодишь, потому не нужна еще большая парковка
Моби
не нравится
Сегодня в 16:41
ну и про сто тысяч Вы уж переборщили
Моби
не нравится
Сегодня в 16:45
Просто нужен нормальный общественный транспорт, тротуары (в сторону ситимолла только на Никольской нормальный тротуар, с остальных улиц отвратительны)

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