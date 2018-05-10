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​Ольга Созонова: «Заболевание певицы Юлии Самойловой не связано с прививкой от полиомиелита»

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Это утверждение лихо подхватили антипрививочники. Ведь сегодня миллионы людей по всему миру сочувствуют парализованной россиянке с ангельским голосом. Как вышло, что родившись полноценным ребенком, Юлия вдруг стала инвалидом? Об этом рассуждают и обыватели, и медики. Точнее, последние настоятельно рекомендует не делать поспешных выводов о столь важной прививке, как полиомиелит.

Почему вакцина от полиомиелита не может быть связана с наследственной спинальной амиотрофией, и в каких случаях такая прививка все-таки противопоказана, СИА-ПРЕСС рассказала педиатр сургутской городской поликлиники №4 Ольга Созонова.

— Ольга Викторовна, так все-аки, ставить или не ставить прививку? Ведь теоретически у родителей есть право отказаться?

— Существуют два лагеря родителей, одни за то, чтобы ставить, другие против. Чтобы родители вообще определились, нужно рассказать, что такое полиомиелит. Полиомиелит — это инфекционное заболевание, которое вызывается полиовирусом. Слизистые выделения из носа и слюна больного полиомейлитом содержат активный возбудитель первые две недели острого течения болезни. В последствии переболевший становится латентным носителем. Испражнения больного полиомиелитом и латентного носителя заразны 6 месяцев! Проникновение вируса в здоровый организм происходит через рот, попадая на слизистую, где он начинает размножаться в области миндалин, кишечника, а затем попадает в спинной мозг, нарушает его работу до паралича.

— В каком возрасте ставят прививки от полиомиелита?

— Первый раз прививку ставят в 3 месяца, в очень маленьких дозировках, поэтому ее делают трехкратно. В 3 месяца, 4,5 месяца инактивированной вакциной, а в 6 месяцев – оральной живой вакциной. Ревакцинация проводится дважды в 18 и 20 месяцев живой оральной живой вакциной. Через полгода делают ревакцинацию для поддержания иммунной системы.


Вакцина от полиомиелита содержит убитый или сильно ослабленный вирус-возбудитель

— Какова вероятность того, что эта прививка негативно повлияет на организм?

На данный момент на симпозиумах и конференциях разного уровня, все профессора говорят, что противопоказаний к прививкам нет!

Но вы наверняка интересовались новостями про участницу конкурса «Евровидение — 2018» Юлию Самойлову? Якобы в детстве ей поставили прививку от полиомиелита, после чего у нее произошел паралич спинного мозга… Значит, это миф?

— Вероятно, у нее уже была патология спинного мозга, и после прививки она дала о себе знать. Может быть, она перенесла ангину... Я лишь скажу, что перед вакцинацией нужно собирать тщательный анамнез. Прежде чем поставить прививку, мы собираем анализы, проводим обследование, и если ребенок только-только выздоровел, то мы переносим вакцинацию на неделю.

— Правда ли, что ребёнок, родители которого написали отказ от прививки, отсеивается из группы в детском саду аж на 60 дней?

Да, на основании приказа по СанПиНу. Все дело в том, что дети, которых привили, выделяют вирус полиомиелита в течение шестидесяти дней. А кто-то в период вакцинации отсутствовал или имел медотвод, поэтому вот так долго ребенку придется кочевать по другим группам.

Добавлю, в 2002 году ВОЗ объявила Россию территорией, свободной от полиомиелита. Однако в связи с использованием живой пероральной вакцины наблюдается широкая циркуляция вакцинных штаммов полиовируса, которые в неиммунном коллективе могут восстановить свою вирулентность и вызывать паралитический полиомиелит. Поэтому так важно создавать иммунную прослойку детского населения.

— Вы ставили себе или своим детям такую вакцину? И сталкивались ли вы с плохими последствиями после таких прививок?

— Конечно, обязательно, и себе и детям всем своим в обязательном порядке, согласно календарю прививок. Даже температуры у ребенка после вакцины нет, она переносится очень хорошо.

— То есть вы советуете в обязательном порядке ставить прививку от полиомиелита?

— Да, безусловно. Мамочки должны думать о своих детях и обязательно ставить вакцину.

Болезнь Юлии Самойловой — это спинальная амиотрофия (СМА). Врожденная патология, связанная с поражением двигательных нейронов спинного мозга. Генетические болезни – самая неизученная отрасль медицины, о многих врожденных болезнях не знают даже педиатры. Зачастую родители больных детей уверены, что причиной трагедии в их семье стала прививка.


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Сегодня в 15:53, просмотров: 120, комментариев: 0


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