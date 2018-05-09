Нефть марки Brent превысила четырехлетний максимум. Рынок нефтяных акций тоже растет

Стоимость нефти марки Brent превысила 77 долларов за баррель впервые с 27 ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщают «Ведомости».

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в 10.13 мск составила 77,17 долларов за баррель. К 11.24 мск Brent стоила 76,82 долларов за баррель, подорожав на 2,6 процента.

Цены на нефть растут на фоне выхода США из «ядерной сделки» с Ираном.

Эти факторы позитивно сказываются на выручке российских нефтяников и соответственно рынке акций: в восходящем тренде находятся ценные бумаги Газпрома, Роснефти, Лукойла. Акции Сургутнефтегаза на рост рублевой стоимости нефти пока отреагировали мало, но по мнению экспертов БКС-Премьер, если нынешняя цена в 4600 рублей за бочку сохранится хотя бы в течение месяца, это обеспечит компании рост выручки на 10%, а, значит, и рост дивидендов.