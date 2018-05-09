День памяти и почести: в аэропорту Сургута отметили праздник Победы//ФОТО

В День Великой Победы пассажиров аэропорта встречали представители Молодежного объединения и Сургутского сервисного центра, которые поздравляли жителей и гостей города со знаменательным событием и вручали им георгиевские ленточки. Для ветеранов были созданы максимально комфортные условия пребывания. Сотрудники встречали каждого гостя, обеспечивали сопровождение и приоритетное обслуживание. Приятным подарком для гостей аэровокзала стало яркое выступление представителей Совета молодежи, которые исполнили песни и танцы военных лет.

Все желающие в этот день смогли отведать военно-полевой кухни, сделать памятный снимок рядом с праздничной фотозоной. Сургутский краеведческий музей специально для этих съемок предоставил макеты фронтового оружия.

Подобные мероприятия для аэропорта являются доброй традицией, как и участие во всероссийской акции памяти «Бессмертный полк» – в зале вылета аэровокзала в канун празднования 73-й годовщины была организована выставка, состоящая из архивных фотографий участников Великой Отечественной Войны, которые собрали сотрудники аэропорта, почтив память своих дедов и прадедов. Кроме этого, на пилоне начали работу два выставочных проекта Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и Сургутского краеведческого музея. Незабываемую атмосферу придала и выставка-инсталляция, подготовленная представителями МБОУ СШ №31 - кружком дополнительного образования "Военная миниатюра" под руководством Олега Зимича.

Пассажиры утренних рейсов высоко оценили инициативу молодежи аэропорта.

- Только прилетели, а здесь такой шикарный праздник! Всё отлично, весело, вкусно! Спасибо за улыбки!

- Спасибо большое руководству ОАО «Аэропорт Сургут» и Молодежному объединению. Все очень душевно и красиво. Дерзайте! Дальнейшего вам процветания!

- Всё очень понравилось, прекрасное начало дня! Хочется поблагодарить организаторов за отличное настроение! Отдельное спасибо Сургутскому сервисному центру за вкусную полевую кашу, за приветливое обслуживание и доброжелательное отношение!