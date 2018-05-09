Дорогие сургутяне!

Сегодня – особая дата. Это день, когда наша память возвращает нас к тем событиям, которые поменяли ход истории, сломали тысячи судеб, унесли миллионы жизней.

И чем дальше время отдаляет нас от этих трагических лет, тем значимее должен быть этот день: для нас, для наших детей, внуков и правнуков. Чтобы все понимали – такое не должно повториться! И чтобы помнили… Помнили о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, о той жертве, которая принесена ради нашего мирного настоящего!

Сегодня – День великой Победы! Победы, которая случилась благодаря нашим ветеранам, чья молодость закончилась 22 июня 1941 года, а для тех, кто остался в живых, отсчет мирной жизни начался с именно с этой даты – 9 Мая 1945 года!

Огромное спасибо нашим ветеранам и низкий поклон! Этот подвиг вечно будет жить в нашей памяти и в памяти наших потомков!