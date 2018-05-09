Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с одним из самых почитаемых в России праздников – днем Победы. 9 мая уже давно является главным символом мужества, бесстрашия и готовности к совершению подвига жителями нашей страны. Сегодняшняя дата объединяет вокруг себя абсолютно всех россиян, невзирая на национальность, веру или политические убеждения. Мы чествуем всех, кто ковал Победу на линиях фронта или приближал ее в тылу. И в знак уважения перед этими людьми мы передаем эту традицию следующим поколениям. И нам, и нашим детям уже сложно представить через что пришлось пройти тем, чья жизнь пришлась на военные годы. Наша мирная жизнь сегодня – это главный подарок, который мы получили от дедов и отцов. За что им низкий поклон. Мы всегда будем помнить о тех подвигах, которые они совершили ради своей страны.