«Цепь Памяти» в Сургуте оказалась самой массовой за все годы проведения акции//ФОТО

Колонна вечером накануне праздника, 8 мая, выстроилась от памятника Кириллу и Мефодию на площади Сургутского государственного университета до площади у Мемориала Славы.

Организаторы мероприятия в этот раз решили изменить дату и время проведения. И не прогадали. Вечер кануна праздника для сургутян оказался гораздо удобнее, чем раннее утро 9 мая, как это происходило в прошлые годы. Участников акции оказалось гораздо больше.

Значительной частью «звеньев» живой цепи стали студенты СурГУ – участники акции «Вальс Победы», с которого, собственно, и началось празднование знаменательной даты в Сургуте. Мелодии фронтовых лет зазвучали над университетской площадью в 17.30, а по брусчатке в танце закружились 20 молодых пар, одетых в военную форму.

В ожидании гвоздик, которые люди передавали по «Цепи Памяти», на площади у Мемориала Славы студенты Сургутского профессионального колледжа организовали арт-моб «Никто не забыт, ничто не забыто».

В то же время на парковке у Ледового дворца спорта выстроилась колонна автопробега и выдвинулась к Мемориалу.

Студенты и автомобилисты подоспели к Вечному огню практически одновременно – к началу концертной программы «Подвигу жить в веках».

Завершился первый праздничный день акцией «Свеча Памяти».