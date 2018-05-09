Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны! Дорогие сургутяне!

С особым чувством торжества и волнения поздравляю вас с главным праздником страны! День Победы в Великой Отечественной войне - это символ мощи и несокрушимости нашего государства, день национальный славы и гордости за отцов и дедов, сумевших выстоять в жесточайшей схватке с нацизмом и возродить страну!

Этот день – часть истории каждой сургутской семьи. Жители нашего города внесли огромный вклад в победу над фашизмом. 2615 земляков, призванных из Сургута и района, героически сражались на фронтах Великой Отечественной. 1240 из них отдали жизни за наше будущее. Вечная им слава! Тяжелейшим трудом и непомерными усилиями приближали долгожданный миг Победы и те, кто остался дома!

Мы всегда будем помнить о беспримерном подвиге, высочайшем патриотизме и несгибаемой воле нашего народа! Мы обязаны помнить, чтобы ужасы войны никогда не повторились. И сегодня мы должны сделать всё возможное для сохранения мира и согласия в обществе!

Дорогие ветераны, завоеванная вами Победа вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет дух, помогает преодолевать любые испытания нынешних дней и уверенно идти вперед!

Никакими словами нельзя передать наши неизмеримые благодарность и восхищение вами. Вы - наше бесценное достояние! Крепкого здоровья вам и долгих лет жизни! Пусть каждый из вас будет окружен вниманием, теплом и любовью!

Всем сургутянам желаю счастья и мирного неба! С праздником!