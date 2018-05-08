Смена обстановки — это стресс

Самым тяжелым, особенно для пожилых людей, является не смена климата, а смена привычной обстановки, которая вызывает сильный стресс. Конечно, если люди переезжают в пределах нашей страны всей большой семьей — с детьми и внуками, сохраняя комфортную атмосферу, это никак не скажется на их психологическом состоянии.

Некоторые мои знакомые после выхода на пенсию делали попытки переехать в теплые края. Прожив там недолго, они возвращались, мотивируя это тем, что хотят встречать старость в привычной обстановке, рядом со своей семьей.

Существует распространенное мнение о том, что при переезде обостряются хронические заболевания, но это не так.

Если у вас какой-либо недуг, никто не заставляет вас отказываться от лечения и переставать ходить к врачу.

В случае когда человек следует медицинским рекомендациям, ничего страшного не происходит. Не стоит придавать климату столько значения.

Читайте также мифы и правду о рисках переезда на юг в материале "Они хотели жить в тепле, но сибирское здоровье с собой не увезёшь..."