На юг — и сразу на учёт

Врач-кардиолог 1-й квалификационной категории Сургутской окружной клинической больницы Евгения Алексеенко рассказала корреспонденту siapress.ru о том, как влияет переезд и смена климата на людей с хроническими заболеваниями:

Люди, переезжая на юг или в центральную часть России, где климат более мягкий, рассчитывают в основном улучшить свое здоровье, однако их организм не всегда успевает адаптироваться к изменению температуры. В таком случае могут обостриться хронические сердечно-сосудистые заболевания.

Трудно дать универсальный совет, потому что все особенности заболеваний индивидуальны. При гипертонии организм тяжело переносит высокие температуры: повышается артериальное давление, происходит спазм сосудов, ухудшается кровообращение.

Также на жаре абсолютно у всех увеличивается потоотделение, и, как следствие, уменьшается содержание минеральных веществ в крови (калия, магния), а это неблагоприятно влияет на сердечную систему.

Каждый человек, имеющий хроническое заболевание, должен насторожиться при смене климата. Тем, кто состоит на учете в нашей больнице, врачи рассказывают, с чем пациент может столкнуться даже в отпуске на юге. Кстати, опасны для них и перелеты на самолете, потому что происходит резкий перепад давления, который может спровоцировать гипертоническую и ишемическую болезнь сердца.

Поэтому при смене района проживания необходимо продолжать прием лекарств и обязательно встать на учет у местного терапевта, а лучше — кардиолога.

Чтобы облегчить нагрузку на организм, нужно делать зарядку, посещать бассейн и физиопроцедуры, закаляться, спать достаточное количество времени, правильно питаться. Также можно посещать соляные комнаты и пещеры.

Лучше всего переезжать, не меняя резко температурный режим, то есть не перескакивая через климатические пояса.

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