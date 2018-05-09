Победа навеки в истории России, в судьбе каждого соотечественника!

9 мая - Великий, значимый, святой день, за которым сотни тысяч человеческих жизней. В страшные годы Великой Отечественной войны похоронки приходили почти в каждую семью. Мы обязаны помнить о подвиге тех, кто до последнего вдоха стоял за каждую улицу, за каждый дом, кто трудился на пределе человеческих сил, кто ковал победу сквозь ужас и боль. Считается, что у войны не женское лицо. Тем не менее, на фронтах Великой Отечественной в разные периоды с оружием в руках сражались около миллиона представительниц слабого пола! Людмила Павличенко, Марина Раскова, Наталья Ковшова, Мария Октябрьская… зенитчицы, снайперы, разведчицы- нет ни одного рода войск, где не воевали бы советские женщины. Сражались и гибли наравне с солдатами.

Подвиг предков навечно останется в наших сердцах!

С Днем Великой Победы! С годовщиной битвы за будущее всего человечества!