Они хотели жить в тепле, но сибирское здоровье с собой не увезёшь...

«Переезд на ПМЖ в Сочи, Анапу…» — этот поисковый запрос задают более пяти тысяч раз в месяц. Россияне гуглят, как реагирует здоровье на смену места жительства, в каком районе чистое море, где подешевле жизнь. Мысль уехать на заслуженный отдых в тепло посещает каждого второго пенсионера, отдавшего лучшие годы Северу. Дети выросли, северный стаж заработан, болячки — тоже. Но стоит ли рисковать на старости лет и проверять на прочность сибирское здоровье? Ведь переезд — это всегда хлопоты, нагрузка на сердце, да и адаптация к совершенно иному климату наверняка не пройдет бесследно. Не хватит ли солнечный удар? Найдутся ли там хорошие врачи, если что случится? Об этом мы поговорим с медиками, экспертами, а также сургутянами, которые рискнули.

Мнение

Евгения и Виктор Масютенко (Более 30 лет на Севере), переехали в Сочи

— Лет 5 посидели на пенсии в Сургуте – поняли, что никаких забот зимой нет – только в магазин. Да и особо в отпуск не наездишься. Стали искать варианты для переезда. В Сочи бывали, нравилось, но тогда цены уже поднялись, переживали, что после продажи сургутской квартиры не потянем. Но подвернулся хороший вариант, быстро все переоформили. Теперь дети и внуки летом – только к нам. В жару рекордов не ставим – в тени прячемся. А дедушка даже работу себе нашел! Коллеги переживали-шутили, что коль он севера, надо кондиционер ему помощнее.

Андрей Продеус, доктор медицинских наук

Солнце — один из основных провокаторов аутоиммунных заболеваний, не очень безобидная вещь. У северян не очень хорошо развита защита от солнца. Переезд — конечно, стресс для организма. Однако есть люди, которые переезжают и спокойно себе живут. Где-нибудь в Надыме они болели, а в Краснодарском крае начинают вполне хорошо жить. Просто чаще всего мы знаем о негативных историях. К тому же россияне очень любят, как бы это сказать…поплакаться.

Спроси у сердца строго

Изучением влияния климата на здоровье человека занимается медицинская климатология. Прежде всего, смущают климатологов краткосрочные туры в экзотические страны, которыми северяне нередко балуют себя посреди зимы. Неспроста у северян отпуска длиннее, чем в среднем по стране: время на адаптацию — важный фактор.

Но если идеальный момент подгадан, билеты куплены, контейнер отправлен «строго на юг», на что обратить внимание?

Специалисты выделяют ряд хронических заболеваний, при наличии которых нужно быть на чеку. Это сердечно-сосудистые, бронхо-легочные и аллергические заболевания, а также патологии опорно-двигательного аппарата, психо-эмоциональные расстройства. Прежде чем проститься со своим участковым терапевтом, хорошо бы получить от него все рекомендации и записать названия лекарства «с собой».

Дедушка с Севера

Важно понимать, что прикрепиться к поликлинике на новом месте сходу не получится — это хлопоты, очереди, душные помещения. Квалифицированные специалисты сосредоточены в основном в районных центрах. Поэтому лучше заранее изучить перечень ближайших частных клиник, отзывы о них и цены. А еще не переоценивать свои силы и не бросаться во все тяжкие: строить дом, вскапывать огород с гектар, разводить сто голов с­кота…

Главные страхи у северян со стажем вызывает южное солнце. Как после девяти месяцев зимы перейти на режим «девять месяцев — лето»? «Безусловно, планировать переезд из северного региона страны в самый южный лучше на осень. Когда солнышко еще греет, фрукты радуют организм, а на севере уже морозы», — советует психотерапевт Антонина Тропинина.

С 90-х по настоящее время в России наблюдается «западный дрейф» — переезд жителей Сибири и Дальнего Востока в европейскую часть страны, а также массовый отток жителей из северных регионов.

Мнение

Людмила Абашева, (в Сургуте более 20 лет), переехала в Горячий ключ

— Переехали в Горячий Ключ потому что там живут родственники. Присматривались долго, но в итоге решили, что лучше места не найти. Очень красиво, люди доброжелательные, до моря — два часа на электичке. У нас много здесь много земляков, есть улица Сургутская и даже магазин «Сургутяночка» открыт. Что касается самочувствия, то я бы сказала, что оно стало лучше. Перестали ноги отекать, стали меньше болеть сезонными заболеваниями. А поэтому и к врачам обращаться острой необходимости нет.





С милого Севера в сторону южную

Итак, море, горы, степи, фрукты, вина, отсутствие снега — это плюсы. Но какие подводные камни?

Во-первых, многим людям в возрасте сложно вдруг оказаться без привычного круга общения — соседки по подъезду, друзей, врачей. Это чревато страхом оказаться наедине со своими проблемами.

Во-вторых, питание: фрукты и овощи местных производителей, которые северяне так часто считают весомым аргументом для переезда, найти на прилавках в теплых краях не так уж просто: в основном там торгуют турецкими яблоками и клубникой, мясом из Южной Америки... Конечно, «свои» продавцы натурпродуктов есть на рынках, и сарафанное радио быстро вводит в курс дела новоселов.

В-третьих, приезжим сургутянам часто трудно бывает привыкнуть к необходимости покупать питьевую воду. В Сургуте вода неплохая, и вкус ее

существенно отличается даже от тюменской. На юге старые трубы, посторонние примеси и сезонные заражения делают питье воды из-под крана опасным.

Мнение

Надежда Чеботарева (более 30 лет на Севере), переехала в Тольятти

— Коллега поехала отдыхать на Черное море на месяц. После этого начались проблемы со щитовидкой. Оказалось, что у нее уже были раньше проблемы, а южное солнце спровоцировало болезнь. Поэтому мы поехали для начала в Тольятти. Отсюда рукой подать и до Москвы, и до моря. Здесь у нас строительный бизнес (строим коттеджи для молодых семей и пенсионеров). Народ переезжает сюда активно: и молодые семьи, и пенсионеры.

Кстати, о воде. В качестве аргумента «за» стоит упомянуть знаменитые водо- и грязелечебницы Ставропольского края, Крыма, Кубани — это то, за чем российская знать регулярно перемещалась «на воды» поправлять болезни ЖКТ и дыхательных органов. Сейчас здравницы возрождают бизнесмены. Только вот цены там отпугивают даже северян. К примеру, курсовка в Кисловодске сопоставима по стоимости с неделей в Карловых Варах с учетом дороги.

Мнение:

Евгения Рыманова (в Сургуте прожила 33 года) Новороссийск

— Страх был нулевой. Человек должен жить в более благоприятных условиях и климате. Жару переношу тяжело, но сегодня отлично выручают кондиционеры. По врачам стала ходить реже: выработался иммунитет местный. А вот медицина там гораздо хуже, это факт. Ни условий, ни врачей таких, как в Югре нет. Но зато есть санатории, где можно курсом пройти лечение дважды в год.

Из Сургута на улицу Сургутскую

Белгород — это некий компромисс для югорчан, которым врачи строго-настрого запретили южный зной. В Белгороде даже есть целая улица Сургутская. Там свои дачи построили бывшие нефтяники и строители, чтобы приезжать отдыхать от суровых условий работы. Сургутский частный сектор плавно перетекает в многоэтажную застройку улицы Газовиков, и наверняка там тоже можно отыскать нашего брата... Они рассказывают, что живется там «дедушкам с Севера» вполне комфортно. Кто-то обзавелся огородом, кто-то — пасекой. Есть даже свое озеро, где сургутяне разводят мальков для рыбалки.

Не стали двигаться дальше Подмосковья известные экс-сургутяне Сергей Переладов и Владимир Браташов. Вообще, по статистике, сургутские чиновники высшего и среднего уровня редко остаются на севере, отойдя от управления. Пожалуй, самый экстравагантный выбор у экс-руководителя сургутского комитета по экологии и природопользованию Ирины Шароховской, ставшей «консультантом реинкарнационики» на Бали…

Мнение

Наталия и Владимир Браташовы (более 30 лет на Севере), переехали в Подмосковье

— Мы почти шесть лет, как уехали из Сургута и не жалеем. Чувствуем себя гораздо лучше: перестали мучить головные боли, работа сосудов улучшилась. Когда делали выбор места жительства, то все-таки прислушивались к мнению врачей: южный зной северянам противопоказан. А здесь у нас и сад с яблонями, и огород и раздолье! Ведь здоровый образ жизни, природа – это главные лекари для человека. Движение — жизнь. По уровню медицины – конечно, в Сургуте она на высшем уровне. Но и здесь мы нашли, где можно получать лечение по ОМС. Север – это работа, карьера, а заслуженны отдых должен быть таким, чтобы за окнами деревья цвели.

Мнение

Иван Онопа (более 30 лет на Севере), Геленджик

— Нам врачи говорили, что путь на юг заказан. Тогда мы стали смотреть отзывы, изучать, где самый комфортный климат. В итоге остановились на Дивноморском, близ Геленджика. Юг встретил нас гостеприимно. Причем, не только погода, местность, но и люди. На мой взгляд, миф, что сердечникам нельзя к морю. Я хожу по горам, дышу морским воздухом, и чувствую, как природа дает силы. Теперь, когда приезжаем к друзьям в Сургут, уже чувствуем себя гостями…

Крым не наш... выбор?

После включения в состав Российской Федерации Крым вошел в число регионов, активно привлекающих внутренних мигрантов. При этом именно Севастополь в относительном измерении в разы опережает Москву. Сюда едут не только в поисках безмятежной старости, но и перспектив трудоустройства. Климат полуострова более сухой, здесь теплое лето, влажная зима.

Поэтому в Крыму гипертоники чувствуют себя комфортно даже летом. И в отличие от, например, Новороссийска, весной и осенью там не сшибают с ног норд-осты.

Мнение

Юлия Беркут (на севере более 20 лет), переехала в Крым

— Север - как первая любовь, которую невозможно забыть! Но, югу нужно дать шанс! Он тоже нуждается в нашей любви))) Главный минус Сургута имхо — отсутствие солнца! Что касается здоровья, то жаловаться грех! Дети за год не болели, а мы полны сил! После 40 лет жизни на Севере, я поняла, что это преступление против собственного организма! (фото как наглядный материал морского климата).

Словом, жизнь течет медленно и безмятежно. Правда, до Виллабаджо пока далеко в силу нестабильной политической обстановки. Есть риск как минимум перенервничать. И водой на полуострове пока есть проблемы. Напомним, Крым обеспечивал до 85 процентов своих потребностей в воде через Северо-Крымский канал, который Украина перекрыла в 2014 году.

Когда-то покорители севера, ведомые романтикой больших строек и открытием месторождений, рисковали куда больше! Создавали семьи там, куда ссылали на каторгу, тратили лучшие годы жизни...Они заслужили погожую осень и те 156 дней солнечных дней. Мы не беремся утверждать, что завтра надо собирать чемодан и продавать сургутскую квартиру, да и отзывы «бывших» земляков — это небольшой срез. Во всяком случае обсудить с терапевтом все «за» и «против», съездить на разведку — стоит.

Мнение

Владимир Базаров, сургутянин со стажем, переехал в Севастополь

— С точки зрения климата Севастополь, конечно, комфортнее. Чувствую себя замечательно, о болячках не задумывался, потому что они не обострялись. Когда много работы, не очень замечаешь такие вещи. Форма одежды на новом месте летом не такая строгая, в костюме не походишь. Но понимание, что можешь в любой день после работы искупаться в море, дорогого стоит. И ещё один важный фактор - очень хорошие, качественные продукты.

Наталия Дуплякина, (на Севере почти 20 лет), Абинск

— Страха переезжать не было. В Краснодарском крае есть родственники. В Сургуте с 1996, года, уехала 5 лет назад. По здоровью стало лучше: реже давление поднимается и суставам лучше, так как в отличие от Сургута там быстро становится сухо весной. Зимой было очень тяжело передвигаться в Сургуте, а в Абинске гуляю каждый день. Когда сильная жара летом, то выходим на рынок рано утром, и вечером во двор, а в течение дня под кондиционером. В мае уже приезжают внуки – это ли не главное?

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