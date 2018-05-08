Кто выступит в сегодняшнем полуфинале Евровидения-2018? // ПРОГРАММА, ВИДЕО

Сегодня в Лиссабоне состоится первый полуфинал Евровидения-2018. В первый день конкурса свои программы представят артисты из 19 стран. Предлагаем вам ознакомиться с конкурентами России и их песнями.

Напомним, в этом году нашу страну на Евровидении представляет певица Юлия Самойлова с песней «I Won’t Break». Она выступит 10 мая во время второго полуфинала конкурса.

Кстати, по свежим прогнозам букмекеров, в тройку лидеров Евровидения-2018 войдут Израиль, Норвегия и Эстония, сообщает «Eurovisionworld».

(Музыканты расположены в порядке выхода на сцену)

1. Страна: Азербайджан

Исполнитель: Aisel (Айсель Мамедова)

Песня: «X My Heart»





2. Страна: Исландия

Исполнитель: Ari Ólafsson (Ари Олафссон)

Песня: «Our Choice»





3. Страна: Албания

Исполнитель: Eugent Bushpepa (Эуген Бушпепа)

Песня: «Mall»





4. Страна: Бельгия

Исполнитель: Sennek (Лаура Грусенекен)

Песня: «A Matter of Time»





5. Страна: Чехия

Исполнитель: Mikolas Josef (Миколас Йозеф)

Песня: «Lie To Me»





6. Страна: Литва

Исполнитель: Ieva Zasimauskaitė (Ева Засимаускайте)

Песня: «When We're Old»





7. Страна: Израиль

Исполнитель: Netta Barzilai (Нетта Барзилай)

Песня: «Toy»





8. Страна: Беларусь

Исполнитель: Alekseev (Никита Алексеев)

Песня: «Forever»





9. Страна: Эстония

Исполнитель: Elina Nechayeva (Элина Нечаева)

Песня: «La Forza»





10. Страна: Болгария

Исполнитель: Equinox

Песня: «Bones»





11. Страна: Македония

Исполнитель: Eye Cue

Песня: «Lost And Found»





12. Страна: Хорватия

Исполнитель: Franka (Франка Бателич)

Песня: «Crazy»





13. Страна: Австрия

Исполнитель: Cesár Sampson (Сезар Семпсон)

Песня: «Nobody But You»





14. Страна: Греция

Исполнитель: Yianna Terzi (Джианна Терзи)

Песня: «Oniro Mou»





15. Страна: Финляндия

Исполнитель: Saara Aalto

Песня: «Monsters»





16. Страна: Армения

Исполнитель: Sevak Khanagyan (Севак Ханагян)

Песня: «Qami»





17. Страна: Швейцария

Исполнитель: Zibbz

Песня: «Stones»





18. Страна: Ирландия

Исполнитель: Ryan O'Shaughnessy (Райан О'Шонесси)

Песня: «Together»





19. Страна: Кипр

Исполнитель: Eleni Foureira (Элени Фурейра)

Песня: «Fuego»