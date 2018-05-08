Кто выступит в сегодняшнем полуфинале Евровидения-2018? // ПРОГРАММА, ВИДЕО

Сегодня в Лиссабоне состоится первый полуфинал Евровидения-2018. В первый день конкурса свои программы представят артисты из 19 стран. Предлагаем вам ознакомиться с конкурентами России и их песнями.
Напомним, в этом году нашу страну на Евровидении представляет певица Юлия Самойлова с песней «I Won’t Break». Она выступит 10 мая во время второго полуфинала конкурса.
Кстати, по свежим прогнозам букмекеров, в тройку лидеров Евровидения-2018 войдут Израиль, Норвегия и Эстония, сообщает «Eurovisionworld».
(Музыканты расположены в порядке выхода на сцену)
1. Страна: Азербайджан
Исполнитель: Aisel (Айсель Мамедова)
Песня: «X My Heart»
2. Страна: Исландия
Исполнитель: Ari Ólafsson (Ари Олафссон)
Песня: «Our Choice»
3. Страна: Албания
Исполнитель: Eugent Bushpepa (Эуген Бушпепа)
Песня: «Mall»
4. Страна: Бельгия
Исполнитель: Sennek (Лаура Грусенекен)
Песня: «A Matter of Time»
5. Страна: Чехия
Исполнитель: Mikolas Josef (Миколас Йозеф)
Песня: «Lie To Me»
6. Страна: Литва
Исполнитель: Ieva Zasimauskaitė (Ева Засимаускайте)
Песня: «When We're Old»
7. Страна: Израиль
Исполнитель: Netta Barzilai (Нетта Барзилай)
Песня: «Toy»
8. Страна: Беларусь
Исполнитель: Alekseev (Никита Алексеев)
Песня: «Forever»
9. Страна: Эстония
Исполнитель: Elina Nechayeva (Элина Нечаева)
Песня: «La Forza»
10. Страна: Болгария
Исполнитель: Equinox
Песня: «Bones»
11. Страна: Македония
Исполнитель: Eye Cue
Песня: «Lost And Found»
12. Страна: Хорватия
Исполнитель: Franka (Франка Бателич)
Песня: «Crazy»
13. Страна: Австрия
Исполнитель: Cesár Sampson (Сезар Семпсон)
Песня: «Nobody But You»
14. Страна: Греция
Исполнитель: Yianna Terzi (Джианна Терзи)
Песня: «Oniro Mou»
15. Страна: Финляндия
Исполнитель: Saara Aalto
Песня: «Monsters»
16. Страна: Армения
Исполнитель: Sevak Khanagyan (Севак Ханагян)
Песня: «Qami»
17. Страна: Швейцария
Исполнитель: Zibbz
Песня: «Stones»
18. Страна: Ирландия
Исполнитель: Ryan O'Shaughnessy (Райан О'Шонесси)
Песня: «Together»
19. Страна: Кипр
Исполнитель: Eleni Foureira (Элени Фурейра)
Песня: «Fuego»
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