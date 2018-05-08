​В 42 мкр города начались работы по благоустройству придомовых территорий

Процесс «оживления» 42 микрорайона Сургута, который ведет крупнейший застройщик города — Сибпромстрой, перешел на новый уровень. Сейчас здесь начались работы по благоустройству придомовых территорий.

Как и в других своих жилых комплексах, тут компания не отошла от традиций: делать двор безопасным и комфортным местом отдыха жильцов.

Огороженные детские игровые зоны и спортивные площадки на придомовых территориях подняты над уровнем земли и располагаются на крыше надземно-подземного паркинга. Сейчас в местах активного отдыха специалисты Сибпромстроя будут класть специальное долговечное резиновое покрытие, которое обезопасит детей и подростков от травм благодаря своим свойствам (оно упругое и мягкое, а также не скользит).

Как рассказали siapress.ru в компании, для доступа на площадки тут будут использоваться как стандартные ступени, так и электроподъемники вместо пандусов — такого пока нет ни в одном дворе города.

Стены паркинга, тоже по сложившейся традиции, расписываются местными художниками. Первая часть картин была закончена еще в прошлом году. Тема изображений выбрана соответствующая — мультики: вместо серых поверхностей юные жители близлежащих домов любуются на сцены из Маши и Медведя, Русалочки, Алладина и сказок о Трех богатырях.

О том, какие картины появятся на оставшейся части строения, в Сибпромстрое пока не говорят — секрет. Но подчеркивается тот факт, что это точно будет нечто интересное.

Также во дворах проведут озеленение территорий: будет засеяна трава, высажены деревья, кустарники и цветы.