​Александр Продан, основатель охотничьего хозяйства «Еловое», взял первенство на конкурсе турпродуктов

В номинации «Развитие инфраструктуры для этнографического туризма» проект усовершенствования охотничьего хозяйства Александра Продана стал лучшим в Сургутском районе. Защита проектов состоялась 7 мая в Сургутском районе. Многие гости Сургута и района уже бывали в «Еловом», что в 10 км от посёлка Фёдоровский, на берегу озера Качнылор.

С 2014 года этностйбище способно принять до 60 гостей одновременно. Посетители знакомятся с жизнью и бытом народов ханты, наблюдают за поведением северного оленя, участвуют в проведении национальных обрядов и просто отдыхают. Выловленную рыбу можно тут же приготовить на костре по охотничьим рецептам, а целебные напитки из собранных дикоросов и свежевыпеченный хлеб — экзотические угощения, которые оставят воспоминания о проведенном отдыхе.

Александр Продан награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1986), «100 лет профсоюзам России»; знаками «Ударник XI пятилетки», ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец XI пятилетки» II ст. (1985), почетной грамотой за победу в соц.соревновании (1985), занесен в Книгу почета треста «СНСС» и на Доску Почета. Имеет звание «Ветеран труда ОАО «Сургутнефтегаз»; почетную грамоту Департамента природных ресурсов ХМАО-Югры.