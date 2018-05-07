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Не Навальным единым

События последних дней заставляют подвести некий промежуточный итог протестной активности в России. И речь не только об акциях, которые организовывает Навальный, но и о стихийных демонстрациях, вызванных недовольством местными властями (свалки в Подмосковье, трагедия в Кемерово, обманутые дольщики в разных городах страны).

Первое - несмотря на кажущуюся малочисленность митингов «навальнят» (а в масштабах страны сотня тысяч участников выглядит неубедительно) у населения есть протестный потенциал. Другое дело, что он не направлен на федеральную повестку (результаты выборов говорят сами за себя), а зиждется на недовольстве местными властями, благо те постоянно подкидывают поводов для выхода людей на улицы. Тотальная неспособность руководства Московской области решить проблему со свалками и хамство кузбасских бонз после трагедии в «Зимней вишне» являются тому яркими примерами. Реакция населения на эти провалы чиновников говорила сама за себя – люди сразу выходили на улицы и требовали ответа от власть предержащих.

Второе наблюдение проистекает из первого. Накопившийся протестный потенциал может довольно быстро перейти с местного уровня на федеральный, в случае провала политики научно-технологического и экономического «рывка», о котором говорил президент. Опасения эти небезосновательны: выстроенная к текущему моменту система управления в стране слишком неповоротлива и может оказаться не в состоянии быстро перестроиться на рельсы научно-технологического обновления. Его конечной целью объявляется рост уровня жизни населения, однако, если этого не произойдет, то разочарование и раздражение выведет людей на улицы.

Наконец, последнее наблюдение. В самом уязвимом положении сейчас находятся регионы, чьи долги продолжают расти, и именно по ним сильнее всего ударит возможный провал политики «рывка». Из этого можно сделать вывод, что российская провинция «вспыхнет» первой и здесь протестный потенциал имеет все шансы вылиться в массовые демонстрации.

Спустя шесть лет после митингов 2011-2012 годов могло возникнуть обманчивое впечатление, что протестные настроения в стране если не исчезли совсем, то как минимум находятся на минимальном уровне. Последние месяцы показали, что это не соответствует действительности. Ситуация опасна тем, что власти, похоже, не понимают характера новых протестных настроений и не знают, что с ними делать. И последствия могут быть куда серьезнее, чем от митингов «навальнят».


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07 мая в 21:39, просмотров: 179, комментариев: 0


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