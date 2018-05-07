Чем закончился пилотный проект по безналичной оплате проезда в общественном транспорте города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Осенью прошлого года siapress.ru сообщал о том, что в городе стартовал пилотный проект по безналичной оплате проезда в общественном транспорте. Мы поинтересовались у администрации, как прошло тестирование, и будет ли подобная схема использоваться далее.

Чиновники рассказали, что осенью на базе СПОПАТа по маршруту №4 были запущены пилотные проекты систем «Ехать быстро» и «Золотая корона».

Обе программы представляли собой введение кондукторной системы сбора выручки, когда кондукторы были оснащены мобильными терминалами. А в «ЕБ» еще и карточками.

«ЕБ» производила только учет наличной выручки, а «ЗК» — всех видов оплат за проезд: наличкой, банковскими и транспортными картами, гаджетами, проездными и учет проезда граждан льготных категорий.

Как отмечают чиновники, пассажиры положительно оценили перспективу ввода безналичного способа оплаты проезда в общественном транспорте.

Сейчас в стадии разработки и согласования находятся нормативные документы по внедрению автоматизированной системы безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте. В этом году процесс должен быть завершен.

Новая система оплаты позволит минимизировать наличные расчеты, легализировать доход перевозчиков, повысить прозрачность учета поездок, в том числе и льготных категорий граждан; обеспечить достоверное предоставление информации об оказанных финансовых услугах пассажирам; даст возможность для органов местного самоуправления оптимизировать величину и направление расходов бюджета в части обеспечения льготного проезда отдельных категорий граждан.

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