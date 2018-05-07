​Привычное в Подмосковье

Крупнейший застройщик Сургута — Сибпромстрой — успешно возводит дома и реализовывает квартиры не только в нашем городе, но и в Белгороде, Химках и Подмосковье (в Андреевке, в паре километров от Зеленограда — «зеленой жемчужины» Московской области).

Сегодня мы познакомим наших читателей с ЖК «Первый Зеленоградский», который находится в наиболее экологически чистом районе Москвы — на северо-западе, буквально в часе езды от Белокаменной.

«В этом жилом комплексе активно приобретают квартиры не только москвичи, но и жители других регионов, — отмечает заместитель генерального директора компании «Сибпромстрой» Николай Епифанов. — Жилье с удовольствием покупают сургутяне, жители Мурманска, Архангельской области и Дальнего Востока».

ЖК «Первый Зеленоградский» будет представлять из себя целый квартал: тут возводятся преимущественно 17-этажные панельные дома, но готовятся к сдаче и 25-этажные «свечки».

Первые продажи в жилом комплексе рядом с Зеленоградом стартовали в 2016 году. Сейчас в этих трех домах осталось не больше 30-40 квартир. В прошлом году компания «Сибпромстрой» ввела еще три 17-этажки, но тут уже есть из чего выбрать, хотя квартир осталось тоже немного — около 500. В этом году, как надеется застройщик, реализация жилья начнется в трех 25-этажках.

Подчеркнем, что и в Подмосковье компания не отошла от своего принципа и реализует квартиры только в полностью готовых домах, что сводит л­юбые риски у покупателя к н­улю.

В ЖК «Первый Зеленоградский» можно приобрести квартиры площадью от 27,5 до 72 кв. м, а в 25-этажках будут представлены варианты до 100 квадратных метров. Цены тут, если сравнивать со средними по ближайшему Подмосковью, ниже рыночных — от 1 млн 810 тысяч рублей.

В домах представлено жилье разных планировок с черновой отделкой. Но, как и в Сургуте, тут можно при оформлении документов заказать ремонт стоимостью 3,7 тысяч и 5,2 тысячи рублей за квадратный метр (входит работа плюс материалы). Это сводит время заселения в квартиру к минимуму: расставь мебель и живи! Отметим, что затраты на ремонт можно включить в ипотеку.

В этих домах Сибпромстроя оборудованы лоджии с панорамным остеклением, а стальные входные двери от застройщика не потребуют замены.

Новостройки в ЖК «Первый Зеленоградский» выстроены таким образом, что этот жилой комплекс огорожен. Внутри есть детские игровые площадки, спортивные площадки и зоны отдыха. Места для игр детей огорожены и расположены на возвышенности.

Кстати, здесь установлены камеры видеонаблюдения.

Рядом с ЖК есть природный пруд, который жители уже облюбовали и с удовольствием устраивают на берегу зону отдыха. Неподалеку протекает речка, а вокруг жилого комплекса шумит лес, где владельцы квартир гуляют на свежем воздухе и занимаются спортом.

Автовладельцам подготовлены наземные стоянки, а также места в наземно-подземных паркингах. Стены этих сооружений для эстетической привлекательности расписаны художниками.

Нельзя не сказать об имеющейся инфраструктуре: тут будет несколько детских садов (один уже готов и в скором времени заработает, второй достроят к концу года), планируется строительство школы, практически готова воскресная школа. В самом комплексе либо в непосредственной близости от него уже есть спортивно-оздоровительные, деловые и развлекательные центры, салоны, аптеки и прочие незаменимые для комфортной жизни объекты инфраструктуры.

Транспортная доступность жилого комплекса заслуживает отдельного внимания. От «Первого Зеленоградского» до Зеленограда всего пара километров. Рядом проходит несколько маршрутов общественного транспорта, неподалеку выезд на Пятницкое шоссе.

Как отмечается на сайте Сибпромстроя, «в семи минутах езды от комплекса расположена железнодорожная станция «Крюково», откуда каждые 20 минут отходят электрички в Москву, а с 1 октября 2015 года были запущены скоростные электропоезда «Ласточка», так что теперь от Зеленограда до Москвы можно добраться всего за 35 минут!»

Жильцы ЖК «Первый Зеленоградский», также как и сургутяне, проживающие в квартирах Сибпромстроя, экономят на коммуналке. Происходит это за счет того, что дома построены по самым современным технологиям, а это позволяет добиться повышения класса энергоэффективности.

Приобрести квартиры в ЖК «Первый Зеленоградский» можно за наличный расчет, в ипотеку (имеется масса вариантов от банков-партнеров), а также в рассрочку от застройщика.

Всю интересующую информацию по поводу приобретения квартир в ЖК «Первый Зеленоградский» сургутяне могут уточнить по телефону отдела продаж в Сургуте 600-190, либо в московском отделе (495) 120‑04‑04.