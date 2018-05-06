Группа кадетов из Нижнесортымского сегодня в ночь на 6 мая отправилась в Волгоград на празднование Дня Победы. Все 27 сортымчан — члены военно-патриотического клуба «Святогор». Там они планируют изучать историю Сталинградской битвы. В дорогу ребят провожала заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина. Она дала им свое напутствие.
Кадеты из Сургутского района встретят День Победы в городе-герое // ВИДЕО ПРОВОДОВ
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