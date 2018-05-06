​Руководитель СМДТ Тамара Лычкатая отмечает юбилей

Тамара Никифоровна родилась в городе Луганске, в 1981 г. окончила режиссерское отделение Харьковского ГИК. В Сургуте с 1986 года, начала с должности художественного руководителя ДИ «Нефтяник». При ее активном участии в городе созданы два учреждения культуры: ЦКиД «Камертон» и первый в городе профессиональный театр — СМДТ. Заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук, член Союза театральных деятелей РФ.

Председатель Думы города Надежда Красноярова направила в адрес Тамары Лычкатой поздравительное письмо в котором говорится: «Примите сердечные поздравления с юбилейной датой и мои аплодисменты Вашему безмерному таланту! Вам удавалось все задуманное. В свое время именно Вы превратили ЦКиД «Камертон» в тот храм культуры, который помнят и знают сургутяне. Театр, который сегодня является гордостью уже всего Ханты-Мансийского округа - Югры, создали тоже Вы. Именно Вы сделали ставку на талантливую молодежь и не прогадали… И Вы, Тамара Никифоровна, и артисты театра говорите зрителю о любви и ненависти, добре и зле, правде и лжи… Говорите честно, смело и очень талантливо! Пусть все следующие постановки будут такими же яркими и интересными, а может даже и еще лучше! Вы любите жизнь и умеете радоваться ей! Пусть эта способность остается с Вами еще на долгие годы!»