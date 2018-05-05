"Список Форбс" Сургута // ИНФОГРАФИКА

На основании задекларированных доходов СИА-ПРЕСС составил рейтинг депутатов окружной думы, проживающих в Сургуте. Разница в суммах лидера списка Алексея Андреева и аутсайдера Виктора Сысуна – 156 раз!

Впечатляют и темпы, с которыми изменилось благосостояние участников рейтинга. Самый резкий взлет – у строителя Рината Айсина. Он смог увеличить свой доход более чем в два раза – с 7,8 млн рублей до 16,9. Впрочем, доходы представителя этой же отрасли Михаила Сердюка показали еще большие – трехкратные –изменения. К тому же, в меньшую сторону: с 22,4 млн рублей в 2016 году до 8,4 в 2017.

У остальных депутатов колебания в доходах значительно меньше, но тоже любопытно. Изучайте.