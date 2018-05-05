Сумасшествие во плоти

В Элисте будут освящены георгиевские ленты. За несколько дней до Дня Победы местная епархия проводит соответствующие молебны. Можно предположить, что подобные духоподъёмные акции - инициатива не единственно калмыцких священников, и религиозно-патриотический обряд совершится в других регионах страны.

Если это не сумасшествие, то - что?

Пару вопросов.

1. Неосвящённая лента считается недействительной?

2. «Освящённость» выброшенной на помойку сразу после праздника ленты (и портрета со «Священного полка») означает ли приоритетное отпускание грехов «выбрасывателям» перед теми, кто таинства освящения по каким-либо причинам избежал, но ленточку, тем не менее, так же хладнокровно швырнул в ближайшую урну за углом парадной процессии?

3. Памятуя о том, как на пасхальное богослужение «верующие» мешками тащат всё, что им взбредёт в голову, от апельсинов до чебуреков, будут ли священники святить, помимо километров ленточек, карикатуры на не имеющую никакого отношения к нацистам Ангелы Меркель, наклейки на лобовые стекла типа «Можем повторить» и «Спасибо деду за победу» и прочую угарно-патриотическую атрибутику последних лет?