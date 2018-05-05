Сумасшествие во плоти

В Элисте будут освящены георгиевские ленты. За несколько дней до Дня Победы местная епархия проводит соответствующие молебны. Можно предположить, что подобные духоподъёмные акции - инициатива не единственно калмыцких священников, и религиозно-патриотический обряд совершится в других регионах страны.
Если это не сумасшествие, то - что?
Пару вопросов.
1. Неосвящённая лента считается недействительной?
2. «Освящённость» выброшенной на помойку сразу после праздника ленты (и портрета со «Священного полка») означает ли приоритетное отпускание грехов «выбрасывателям» перед теми, кто таинства освящения по каким-либо причинам избежал, но ленточку, тем не менее, так же хладнокровно швырнул в ближайшую урну за углом парадной процессии?
3. Памятуя о том, как на пасхальное богослужение «верующие» мешками тащат всё, что им взбредёт в голову, от апельсинов до чебуреков, будут ли священники святить, помимо километров ленточек, карикатуры на не имеющую никакого отношения к нацистам Ангелы Меркель, наклейки на лобовые стекла типа «Можем повторить» и «Спасибо деду за победу» и прочую угарно-патриотическую атрибутику последних лет?
Приехал из госпиталя с рукой на повязке и направили учить старшеклассников военному делу в село Раменье. Сразу женился (с детства в одной деревне росли), в мае 1944-го родился мой старший брат, ну, а я - уже в первом послевоенном, в 1946 году.
Никаких государственных торжеств и парадов в День Победы тогда не было, но фронтовики близкими кампаниями собирались, отмечали.
Была в Шаховской у вокзала пивнушка голубого цвета - отсюда и прозвали "голубой Дунай". Почему «Дунай» никто сказать не мог, но вот в нём и собирались. Без наград на груди и без речей торжественных. Иногда приходили и выпивали дома. Первые стопки шли молча, потом начинались разговоры…
Но ни разу!, ни тогда в раннем детстве, ни позже не слышал я рассказов о подвигах, о личных геройствах от сидящих за столом на кухне победителей в той страшной войне. Не любили, а может и не могли по каким то причинам гордиться вслух…
Отец ушёл 10 лет назад, в 89 лет, а откровенного разговора про войну так у нас и не случилось."