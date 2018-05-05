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Сумасшествие во плоти

В Элисте будут освящены георгиевские ленты. За несколько дней до Дня Победы местная епархия проводит соответствующие молебны. Если это не сумасшествие, то - что?

В Элисте будут освящены георгиевские ленты. За несколько дней до Дня Победы местная епархия проводит соответствующие молебны. Можно предположить, что подобные духоподъёмные акции - инициатива не единственно калмыцких священников, и религиозно-патриотический обряд совершится в других регионах страны.

Если это не сумасшествие, то - что?

Пару вопросов.

1. Неосвящённая лента считается недействительной?

2. «Освящённость» выброшенной на помойку сразу после праздника ленты (и портрета со «Священного полка») означает ли приоритетное отпускание грехов «выбрасывателям» перед теми, кто таинства освящения по каким-либо причинам избежал, но ленточку, тем не менее, так же хладнокровно швырнул в ближайшую урну за углом парадной процессии?

3. Памятуя о том, как на пасхальное богослужение «верующие» мешками тащат всё, что им взбредёт в голову, от апельсинов до чебуреков, будут ли священники святить, помимо километров ленточек, карикатуры на не имеющую никакого отношения к нацистам Ангелы Меркель, наклейки на лобовые стекла типа «Можем повторить» и «Спасибо деду за победу» и прочую угарно-патриотическую атрибутику последних лет?


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Сегодня в 15:05, просмотров: 185, комментариев: 4


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Комментарии:
444
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Сегодня в 15:22
Николай Травкин, Герой Социалистического Труда, бригадир строителей: "Отца демобилизовали по ранению в середине 1943 г.
Приехал из госпиталя с рукой на повязке и направили учить старшеклассников военному делу в село Раменье. Сразу женился (с детства в одной деревне росли), в мае 1944-го родился мой старший брат, ну, а я - уже в первом послевоенном, в 1946 году.
Никаких государственных торжеств и парадов в День Победы тогда не было, но фронтовики близкими кампаниями собирались, отмечали.
Была в Шаховской у вокзала пивнушка голубого цвета - отсюда и прозвали "голубой Дунай". Почему «Дунай» никто сказать не мог, но вот в нём и собирались. Без наград на груди и без речей торжественных. Иногда приходили и выпивали дома. Первые стопки шли молча, потом начинались разговоры…
Но ни разу!, ни тогда в раннем детстве, ни позже не слышал я рассказов о подвигах, о личных геройствах от сидящих за столом на кухне победителей в той страшной войне. Не любили, а может и не могли по каким то причинам гордиться вслух…
Отец ушёл 10 лет назад, в 89 лет, а откровенного разговора про войну так у нас и не случилось."
Марина Соболевская
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Сегодня в 15:31
В инете есть видео о подставных ветеранах, которых отправляют на парад в Москву местные социальные службы. Так как все участники той страшной войны стали старенькими и немощными, их заменяют на более молодых, лояльных властям ряженых. Эта ложь потрясает и возмущает до глубины души. Всё доброе оболгали, превратили в фарс. Освящение ленточек - из этой же истории. Лучше бы детям войны пенсии увеличили, чтобы их старость стала более-менее обеспеченной. Показуха и дурь властьпридержащих достали уже.
Сергей Б
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Сегодня в 15:51
Заставь дурака Богу молится, он и лоб расшибет. Но и государственные чиновники, грабящие страну и при этом прославляющие победу, сумасшествие не меньшее. Типа, спасибо предкам, что страшной ценой отстояли Россию, чтобы мы теперь имели возможность ее грабить и грабить тех, кто является потомками победителей.
444
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Сегодня в 16:03
От путинских чиновников официальное сумасшествие и расходится кругами. И ленты эти они к себе прибрали, и Бессмертный полк, ставший государственным патриотическим... Показуха и дурь.

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Мнения

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