​«Мстители: Война бесконечности». 10 причин сходить на новый фильм Marvel (без спойлеров)

Новый фильм кинематографической вселенной Marvel «Мстители: Война бесконечности» стартовал в российском прокате вчера, 3 мая. Свой десятилетний юбилей студия празднует долгожданной для фанатов картиной о противостоянии супергероев злодею мирового уровня Таносу. Кстати, антагонист не так прост: фиолетовый верзила собирает древнейшие артефакты невероятной мощи – Камни Бесконечности. В общем, фильм еще до просмотра обещал быть масштабным.

Кстати, сайт kinopoisk.ru создал видеообзор всех событий киновселенной, связанных с новым фильмом. Здесь нет спойлеров, только возможность освежить знания перед просмотром новинки.

Видео kinopoisk.ru





Поклонники так любят персонажей, что одна из зрительниц вошла в зал сургутского кинотеатра в короне бога хитрости Локи.

Корреспондент siapress.ru посетил премьеру новых «Мстителей», чтобы рассказать читателям портала, почему этот фильм достоин внимания.

Команда в сборе

Вы могли представить еще несколько лет назад, как Стражи Галактики будут биться с Тони Старком плечом к плечу? Думаю, нет. Но теперь на большом экране в одну команду собрались все супергерои Marvel, забыв о старых обидах и ссорах, собственных проблемах и сомнениях. Хотя видеть енота Ракету и Тора рядом все равно было дико.

Неожиданные повороты сюжета

Все что вы знали, видели, слышали ранее о сюжете «Войны бесконечности», смерти каких-либо персонажей, победах и поражениях, можете забыть. Ни одна из фанатских теорий не подтвердилась. Даже трейлер настолько запутан, что хронология событий остается непонятной. Пропаганда против спойлеров от Marvel перед фильмом была столь активна, что в сети появился проморолик, где актеры не рассказывают ничего:

Видео: youtube-канал MARVEL Россия

Экшн с первых минут

Не нужно ждать от «Войны бесконечности» предисловий или плавного погружения в мир героев: фильм заставляет открыть рот от изумления на первых же минутах. Критики ругают последних «Мстителей» за то, что в картине мало диалогов и развития персонажей — сплошные эпичные сцены. Но ведь фанаты только этого ждали! На протяжении всех сольных фильмов герои растут перед нашими глазами. Теперь зритель и сам знает, о чем думает Человек-паук, врываясь в сражение, или почему Железный человек самонадеянно считает, что его план самый лучший.

Актерский состав

Бородатый кэп (Крис Эванс), великан Питер Динклэйдж, блондинка Черная Вдова (Скарлетт Йоханссон) и еще множество новых деталей внешности актерского состава вы сможете оценить во время просмотра фильма. Звездный каст заставляет зрителя смеяться в голос и плакать, тому виной Бенедикт Камбербэтч, известный по роли Шерлока в одноименном сериале, харизматичный Роберт Дауни младший (Железный человек), новичок Том Холланд (Человек-паук), авантюрный Крис Пратт (Звездный Лорд) и другие ребята давно знакомые нам по сольным фильмам.

Неповторимая атмосфера каждого героя, слившаяся в единую картину

Стражи продолжают быть музыкальными, Тор тупит, Тони Старк выпендривается, доктор Бэннер стесняется, а Человек-паук лезет на рожон. У режиссеров братьев Руссо была сложнейшая задача – объединить персонажей из разных галактик и веков, с оригинальным юмором, магией и наукой в одну картину, где все смотрелось бы органично. Эту миссию они выполнили на 200 процентов.

Философия злодея

Огромный фиолетовый инопланетянин раскроется перед вами с разных сторон: будет чувственным и яростным, беспощадным и понимающим. Зритель возненавидит его, но и будет сочувствовать. В тоже время Танос всегда будет преследовать свою цель – уничтожение половины вселенной. Однако это не ненависть ко всему живому – антагонист считает, что только он сможет спасти мир от самоуничтожения: ресурсов планет не хватит на постоянно размножающиеся расы. Кстати, злодей убивает без принципа богатый/бедный, умный/глупый. Уничтожение спонтанно, как русская рулетка.

Супергеройские пафосные фразы

Пафос присутствует во всех диалогах героев, что в принципе не редкость для фильмов, где персонажи должны спаси мир. Что мне нравится в Marvel, так это громкие слова в масштабах катастроф, которые не смотрятся лишними и точно описывают ситуацию. Даже слоган фильма звучит многообещающе: «Целая вселенная. Однажды и навсегда».

Спецэффекты как отдельный вид искусства

Начиная от компьютерного грима Таноса, который, кстати, выглядит очень натурально, и заканчивая сражениями многотысячных армий, предстает гениально проработанной компьютерной графикой. На протяжении действия всей картины я думала о том, как можно создать такие красивые кадры, живую графику и спецэффекты, достойные аплодисментов. Рекомендую смотреть фильм для полного погружения в IMAX 3D.

Невероятная концовка

Любые слова будут лишними, когда зритель видит последние кадры «Войны бесконечности». Могу пообещать одно – такого от фильма про супергероев вы вряд ли ждали.

Сцена после титров, нагнетающая обстановку

Когда фильм окончен, зритель раздавлен тем, что ждать следующую часть «Мстителей» придется целый год, а сцена после титров (фирменная фишка Marvel) окончательно добивает вашу психику — в воздухе повисает вопрос «КАК?!»

Кстати, если вы уже посетили кинотеатр, российский фандом Marvel выпустил краткий разбор концовки. ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕРЫ!

Видео: youtube-канал MARVEL/DC: Geek Movies