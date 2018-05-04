Сибпромстрой временно закроет доступ из подъездов в один из своих паркингов

В октябре прошлого года Сибпромстрой начал работы по благоустройству своих паркингов. Первой «тюнингу» подверглась подземная автостоянка в 40‑м микрорайоне — том самом, где пару лет назад жители блокировали дороги в районе из-за повышения цен за аренду машиноместа.

На текущий день ситуация во дворах этого жилого комплекса почти не изменилась — круговое движение не введено, территория под завязку забита машинами жильцов. Но, как отметили siapress.ru в компании, в подземные паркинги ставить свои автомобили стало больше владельцев.

Для этих сознательных граждан и были проведены работы по благоустройству паркингов: тут установили дополнительное освещение, работающее в автоматическом режиме: в часы пик с полной освещенностью, в остальное время — в дежурном режиме. Это позволяет улучшить комфорт для клиентов, а также экономить электроэнергию.

Зимой тут проводилась продувка паркинга, чтобы не скапливался углекислый газ, а с наступлением весны объект постоянно вентилируют для «просушки».

Также усилена техническая безопасность — въезд осуществляется через систему распознавания госномеров автомобиля и шлюзовой заезд, а вход из подъездов — через специальные карточки, которые считывает электронная система доступа.

Однако по истечении полугода Сибпромстрой в 40 микрорайоне столкнулся с новой бедой — имущество компании, которое используется для обеспечения безопасности в паркинге, портят вандалы.

Как пояснил siapress.ru директор ООО «СПС-Паркинг» Андрей Дымочка, страдают от рук недобросовестных жильцов системы электронного доступа в паркинг в нескольких подъездах разных домов микрорайона: «Где-то вырывают провода, где-то выжигают систему зажигалками. В одном из подъездов дома Крылова, 26, «догадались» принести паяльную лампу или газовый баллон с горелкой и расплавили весь магнитный считыватель, который был помещен в металл».

А еще вандалы скручивают видеокамеры и продают их в интернете.

Устранение всех поломок обходится Сибпромстрою в немалую сумму — порядка 150 тысяч рублей. Подозревают в разрушительных действиях самих жильцов — тех, кто хочет через паркинг напрямую выйти на улицу, сэкономив пару минут времени, и подростков, которые постоянно устраивают на объекте свои «сходки». Вероятность, что системы доступа портят не жители многоэтажек, мала — для того, чтобы попасть на -1 этаж, нужно для начала зайти в подъезд, который оборудован домофоном.

Из-за постоянных затрат на устранение всех разрушений, в Сибпромстрое решили, что временно ограничат хождение лифта на -1 этаж в течение теплого периода. «За это время установим скрытые камеры, а доступ будет осуществляться через эвакуационные выходы», — рассказывает Андрей Дымочка.

К тому же в самом паркинге заработает дополнительная охрана: через купольные камеры видеонаблюдения за ситуацией круглосуточно будут следить из диспетчерского пункта.

Камеры, как надеются в Сибпромстрое, помогут выявить вандалов и наказать их через правоохранительные органы — компания намерена взыскать понесенные убытки.

Жители микрорайона в своей группе в соцсети активно обсуждают решение ООО «СПС-Паркинг». Собственники и арендаторы мест, естественно, возмущены тем, что им какое-то время придется ходить в обход. Но при этом подтверждают, что на подземной автостоянке постоянно наблюдают компании школьников, которые, видимо, и попадают туда, разрушая системы защиты. Сами жильцы призывают родителей этих детей провести с ними воспитательные беседы, а тех взрослых, кто уподобляется подросткам, вспомнить о том, что порча чужого имущества может привести к проблемам с законом.