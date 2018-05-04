Что вам нравится в Сургуте? // ТЕСТ

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Предыдущий тест на siapress.ru был посвящен различным видам спорта. Пройти его можно здесь.
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Руководитель РОО «СПФ «Долг и Память Югры» Татьяна Астафьева расскажет, как готовятся к 9 мая сургутские поисковики //ОНЛАЙН 7 мая, в 15 00