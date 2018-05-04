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Где в Сургуте подготовят питомца к летнему сезону? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Домашним животным, если вы берете их с собой на отдых, как минимум потребуется вакцинация

whycatwhy.com
whycatwhy.com

В преддверии отпускного сезона владельцы домашних животных задумываются о том, чтобы провести питомцам все необходимые процедуры для безопасного и комфортного отдыха. СИА-ПРЕСС подготовил обзор цен на минимальный набор услуг в ветеринарных клиниках города: комплексная вакцинация (без нее четвероногого друга не пустят на поезд или самолет, и «карантин» должен продлиться чуть менее месяца) и обработка против клещей.

Также мы узнали, при каких ветклиниках есть гостиницы для домашних питомцев.

Ветеринарный центр в Сургуте

Вакцинация: кошки 1033 рубля, собаки 1035 рублей

Обработка против клещей: кошки от 80 до 400 рублей, собаки (таблетки) от 1630 до 2066 рублей

Зоогостиница: нет

Фото: mylitta.ru


Зооветцентр

Вакцинация: от 1200 до 1400 рублей

Обработка против клещей: кошки от 350 до 1500 рублей, собаки (таблетки) от 1500 до 1900 рублей

Зоогостиница: кошки 350 рублей в сутки, собаки любых размеров — 500 рублей в сутки

Фото: ilex.by

В мире животных

Вакцинация: от 1200 до 1250 рублей

Обработка против клещей: кошки от 150 рублей, собаки (таблетки) от 650 до 800 рублей

Зоогостиница: нет

Фото: 1zoom.ru



Доктор Зоо

Вакцинация: от 1300 до 1600 рублей

Обработка против клещей: кошки от 200 до 560 рублей, собаки (таблетки) от 1900 до 3000 рублей

Зоогостиница: кошки 250 рублей в сутки, собаки до 10 кг от 250 до 350 рублей в сутки

Фото: vk.com

ЗооЭлит

Вакцинация: кошки 1350 рублей, собаки 1280 рублей

Обработка против клещей: кошки от 120 до 800 рублей, собаки (таблетки) до 2600 рублей

Зоогостиница: стерилизованные кошки 350 рублей в сутки (не стерилизованные +100 рублей)

Фото: la32nc.org

Милый Друг

Вакцинация: 1200 рублей

Обработка против клещей: кошки от 100 до 420 рублей, собаки (таблетки) от 1700 рублей

Зоогостиница: нет

Фото: petsvillage.ru

Читайте предыдущий обзор СИА-ПРЕСС «Где ребенка научат выговаривать «ррр»?»


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Сегодня в 15:04, просмотров: 179, комментариев: 1


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 18:33
Расскажу одну историю. Купили котёнка, когда брали заводчица сказала что кошка это. Ладно кошка, так кошка, сомнения меня замучили, а тут случай повернулся в отпуск ехать надо прививку поставить. Поехала жена с кошкой, за одно и развеять мои сомнения. Ветеринар чётко подвердил: кошка, вне всякого сомнения! Какого было удивление жены, когда в деревне выяснилось что это все таки Кот! Вот такие у на ветеринар, других увы у меня для вас нет!

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