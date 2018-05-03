​Выкинули в небо

Написать о запрете воздушных шариков меня умоляла знакомая родительница. Она не спит ночами, переживает, что в разгар выпускного в детском саду ее сыну придется нанести вред природе. Казалось бы, что такого в безобидной затее выпустить шары? Но знакомая произвела расчеты: сколько всего шариков будет выпущено в их саду, плюс в трех соседних, а также в школах и университетах города, потом региона... Когда число стало шестизначным, она вспомнила про 1 и 9 мая, затем 1 июня, сезон свадеб, День города и День знаний…



Казалось бы, что плохого? Помаячило в небе пятнышко, да исчезло, остались лишь воспоминания.

Из детской забавы воздушные шарики переходят то в атрибут праздника, то в символ свободы, то в символ детских душ, то в прощание с детством, то в рекламную акцию… Словом, это универсальное средство что-либо выразить наглядно.

— Мам, а куда мой шарик улетел?

— На облачко, а потом в космос.

Так мы отвечаем ребенку, дабы не вдаваться в подробности путешествия экс-шариков. А между тем экологи настаивают — говорите им правду! Негативные последствия от таких воздушных акций перекрывают все благие намерения.

Оказывается, популярность этой забавы во всем мире привела к серьезной угрозе: сотни бывших шариков, беспечно отпущенные людьми, загрязняют леса и травят обитателей воды и суши. Организация OneGreenPlanet показала фоторепортаж о том, как рыбы и дельфины травятся, проглатывая кусочки блестящих пластиковых шаров, как птицы запутываются в веревках, а мусорные свалки пополняются гигантскими кучами отходов из латекса.

Расследования доказывают, что утверждения производителей шариков о минимальном вреде для природы это сплошное надувательство! То есть, опираясь на массовый спрос, они штампуют их миллионами экземпляров, но не заботятся о компостировании. Срок разложения латексных и резиновых шариков — до 4 лет, срок разложения капроновых веревок — около ста лет.

Оказывается, в некоторых странах установлен запрет на запуск шаров — проанализировали экологический ущерб. И нашлось много других идей для социальных акций, оформления праздников.

Скептики возразят, что есть куда более серьезные «ущербы» промышленной деятельности человека, чем шарики. Химические отходы, медицинские, твердо-бытовые, производственные — все это на совести взрослых. Ну а взрослые родом из детства, так почему бы не прекратить навязывать детям лжебезобидную затею?

Заменить ее высадкой цветов на клумбе или в кашпо, организовать флешмоб с построением, зонтиками, на худой конец мыльными пузырями…

Внемлют ли современные сограждане этим идеям? С вероятностью в 90 процентов, что нет. Проще накупить безделушек, чем поработать с детьми. Вероятно, тема запрета шариков сдуется! Так же быстро, как, призывы отказаться от медицинских бахил, пластиковой посуды, полиэтиленовых пакетов… Как и призыв сортировать мусор, не мыть машины у реки, реже использовать памперсы… А ведь в мире порядка двух миллиардов их потребителей возрастом от ноля до трех лет. Вот чуть повзрослеют, и можно отучать сразу от двух зол…