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​Свеча памяти, автопробег, Бессмертный полк, реконструкция битвы и салют: как в Сургуте отметят День Победы // ПРОГРАММА

Администрация Сургута обещает интересную и наполненную событиями программу ко дню празднования 73-ей годовщины победы в Великой Отечественной войне. Основная часть мероприятий придется на 8 и 9 мая.

8 мая начало положит акция «Вальс победы», которая стартует в 17.30 на площади Сургутского университета. Далее планируется «Живая цепь памяти»: студенты и все желающие выстроятся от площади СурГУ до Мемориала Славы на улице Гагарина для возложения цветов.

В 18.20 состоится арт-моб «Никто не забыт, ничто не забыто», организованный студентами Сургутского профессионального колледжа на площадке у Мемориала Славы. Там молодежь проведет серию акций, одна из которых состоит в том, что молодые люди отожмутся не менее 73 раз каждый.

Параллельно в 18.00 на парковке Ледового дворца спорта выстраивается колонна для автопробега, планируется не менее 150 машин.

В 19.00 автомобилисты и студенты собираются на площади Мемориала Славы, и начинается молодежная концертная программа «Подвигу жить в веках», где взрослое поколение и молодые люди смогут показать свое отношение к Победе на разделенной, двухуровневой сцене.

В 21.00 финалом станет зажжение свечи памяти, в знак уважения тем героям, которые своим трудом, волей и жизнями одержали победу в войне. Огонь передаст пожилой мужчина своему внуку, а затем и автокавалькаде, которая провезет свечу по знаковым местам: Мемориал Славы – Памятник Мужеству рыбаков (на территории бывшего рыбокомбината, где трудились тыловики) – Обелиск сургутян ушедших на фронт (в речпорту, откуда жители Сургута и района уходили на фронт).

Окончание автопробега состоится на площади нефтяников, где подведут итоги и проведут конкурс на лучшее украшение автомобиля в военной тематике.

«К сожалению, с каждым годом свидетелей войны становится все меньше. Наша задача сейчас сохранить память и передать ее новым поколениям, поэтому такое количество мероприятий и организуются в молодежной среде», – отмечает Владимир Фризин, председатель комитета культуры и туризма администрации города.

9 мая в первой половине дня планируются спортивная эстафета, концерты, марш, куда приглашены ветераны Великой Отечественной войны.

Наиболее ожидаемой и массовой по праву считается акция «Бессмертный полк», сбор колонны начнется в 9.00, в 10.15 планируется старт. Маршрут с прошлого года не изменился: сбор перед зданием «Газпром», на улице Университетской, и движение до Мемориала Славы. По маршруту следования будут задействованы все три полосы движения.

В 11.00 перед Мемориалом состоится митинг и возложение цветов к Вечному Огню, а после лития.

В микрорайонах с 12.00 будут работать площадки с праздничными программами.

На всех пунктах проведения мероприятий, кроме Мемориала Славы, будет организованна акция «Солдатская каша».

В 18.00 на площадке за Ледовым дворцом спорта состоится кульминационное историко-культурное действие – реконструкция взятия Зееловских ворот, близ Берлина. В программе заявлен воздушный бой, разрывы гранат, пиротехническая стрельба из пушек и орудий, военная техника, в том числе настоящий немецкий танк Т-4.

Фото inosmi.ru

Далее в 19.30 выступит пилотажная группа «Барсы». После чего, в 20.00, на сцене той же площадки состоится концерт. Финалом станет праздничный салют в 22.00.


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Сегодня в 17:19, просмотров: 234, комментариев: 0


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