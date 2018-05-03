Чешские ученые намерены лечить клещевой энцефалит «Арбидолом». Это бред или прорыв?

В сети появились новости об исследованиях чешских ученых лаборатории Исследовательского института ветеринарной медицины: они предлагают лечить флавивирусы (клещевой энцефалит, вирус зика, лихорадку Западного Нила и лихорадку денге) веществом под названием умифеновир, который входит в состав всем известного «Арбидола».

«В случае подбора оптимальной дозы мы достигаем почти сто процентного результата. Нас очень удивило, что данное вещество работает настолько замечательно», — говорит руководитель проекта Даниэл Ружек.

Клещевой энцефалит, из представленных вирусов, наиболее актуален для нашего региона. В Югре уже открыт сезон клещей, а в Сургуте начинается акарицидная (противоклещевая) обработка.

Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов рассказал корреспонденту siapress.ru о том, насколько действенен может быть «Арбидол» в борьбе с энцефалитом, и стоит ли возлагать на него надежды:

«Если разбираться с новостью чуть подробнее, чем ее освещают многие СМИ, то сразу вспоминается анекдот:

не «Волгу», а три рубля; не выиграл, а проиграл – а в остальном всё верно Потому что чешские исследователи подтвердили то, что известно достаточно давно: умифеновир (международное непатентованное наименование «Арбидола») показывает противовирусную активность в клеточных культурах. Причем, далеко не во всех. Так, в статье, опубликованной в журнале Viruses, четко указано, что эффективное уничтожение вирусов Зика, лихорадки Западного Нила и клещевого энцефалита зафиксировано только на клеточной линии Vero.

Исследователи знают, а интересующиеся неспециалисты могут за 10 секунд нагуглить, что линия Vero представляет собой клетки почечного эпителия зеленой мартышки (Vero – Verda Reno, то есть «зеленая почка»).

За мартышек, конечно, радостно, но не факт, что это сработает даже на них, ведь инфицированные клетки обрабатывались чистым умифеновиром, а не его метаболитами (как было бы в живом организме).

Проблемы с действием in vivo, то есть «в живом», есть у огромной массы вроде бы перспективных препаратов. Из примерно 10 000 молекул-кандидатов, отлично зарекомендовавших себя на клеточных линиях, во время испытаний на животных отсеиваются 9 950 – 9 990, а до финала клинических исследований на людях в лучшем случае дойдет одна.

К тому же, в той же статье не менее четко указано: умифеновир не работает в клеточных линиях, полученных из свиных почек, человеческой нейробластомы (недифференцированной опухоли нервной ткани) и человеческой гепатомы (первичный рак печени), причем этот результат более важен. Во-первых, тот же вирус клещевого энцефалита поражает как раз нервную ткань, поэтому активность умифеновира именно в ней была бы нам наиболее интересна. Во-вторых, препарат не сработал в 3 из 4 изученных клеточных линиях, включая все человеческие.

Так что результаты более чем скромные. И уж точно не новые-прорывные-революционные, на основе которых можно делать оргвыводы о клиническом применении умифеновира в терапии тех же клещевых энцефалитов.

Вакцинация против клещевого энцефалита по-прежнему является единственным эффективным средством профилактики этого заболевания, а введение иммуноглобулинов после укусов доказано инфицированного клеща – единственным эффективным средством лечения

Также мы узнали мнение местных специалистов, занятых лечением клещевого энцефалита и оказанием первой помощи при укусе паразита.

Лечением энцефалита в городе занимается Сургутская окружная клиническая больница. Исполняющая обязанности главного инфекциониста Екатерина Сайфулина рассказала, что в местной клинике не применяют «Арбидол» для лечения и профилактики данного вируса.

Врач-эпидемиолог Сургутской клинической травматологической больницы Олеся Шафикова отметила, что результаты исследования, по ее мнению, – профанация, а также рассказала о том, что происходит, когда пациент приходит за первой помощью:

«Травматологический центр занимается первичной профилактикой после укуса клеща. Поступившего осматривают, удаляют паразита, если он не был удален самостоятельно, и вводят иммуноглобулин.

Справка: Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита – это антитела, запускающие работу иммунной системы, которая противостоит инфекции.

Дозировка строго рассчитывается на массу тела, так как при превышении допустимого 1 мл - на 10 килограмм веса иммунитет может сильно ослабнуть. Максимальная доза – 8 мл, даже если вес человека превышает 80 килограмм. Препарат эффективен в течение первых трех суток с момента укуса.

После оказания первой помощи, клеща исследуют на наличие энцефалита, процесс занимает не более суток. В случае положительного результата, врач сообщает об этом пациенту. Далее необходимо обратиться к терапевту, а лучше напрямую к инфекционисту, где вы сможете сдать кровь на анализы и получить точный диагноз. Последующее наблюдение обычно занимает около месяц».

Кстати, если укусил клещ-переносчик энцефалита, есть шанс заразиться, но он не 100 процентный.

В 2017 году с укусом клеща в травматологический центр обратились 254 человека, у 157 из них клещи не были извлечены. После исследования выяснилось, что 24 паразита заражены энцефалитом. Однако ни один из укушенных не заболел, благодаря первичной профилактике».





Памятка травматологической больницы

В свою очередь, отделение Роспотребнадзора по Сургуту и району заявило, что в 2017 году было зарегистрировано три случая клещевых инфекций: один клещевой энцефалит, привезенный из Саратовской области, и два клещевых боррелиоза – из Украины и Белоруссии. То есть местных случаев не было.