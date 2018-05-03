16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,4860   EUR  76,1261  

Чешские ученые намерены лечить клещевой энцефалит «Арбидолом». Это бред или прорыв?

Фото Sputnik.md
Фото Sputnik.md

В сети появились новости об исследованиях чешских ученых лаборатории Исследовательского института ветеринарной медицины: они предлагают лечить флавивирусы (клещевой энцефалит, вирус зика, лихорадку Западного Нила и лихорадку денге) веществом под названием умифеновир, который входит в состав всем известного «Арбидола».

«В случае подбора оптимальной дозы мы достигаем почти сто процентного результата. Нас очень удивило, что данное вещество работает настолько замечательно», — говорит руководитель проекта Даниэл Ружек.

Клещевой энцефалит, из представленных вирусов, наиболее актуален для нашего региона. В Югре уже открыт сезон клещей, а в Сургуте начинается акарицидная (противоклещевая) обработка.

Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов рассказал корреспонденту siapress.ru о том, насколько действенен может быть «Арбидол» в борьбе с энцефалитом, и стоит ли возлагать на него надежды:

«Если разбираться с новостью чуть подробнее, чем ее освещают многие СМИ, то сразу вспоминается анекдот:

не «Волгу», а три рубля; не выиграл, а проиграл – а в остальном всё верно Потому что чешские исследователи подтвердили то, что известно достаточно давно: умифеновир (международное непатентованное наименование «Арбидола») показывает противовирусную активность в клеточных культурах. Причем, далеко не во всех. Так, в статье, опубликованной в журнале Viruses, четко указано, что эффективное уничтожение вирусов Зика, лихорадки Западного Нила и клещевого энцефалита зафиксировано только на клеточной линии Vero.

Исследователи знают, а интересующиеся неспециалисты могут за 10 секунд нагуглить, что линия Vero представляет собой клетки почечного эпителия зеленой мартышки (Vero – Verda Reno, то есть «зеленая почка»).

За мартышек, конечно, радостно, но не факт, что это сработает даже на них, ведь инфицированные клетки обрабатывались чистым умифеновиром, а не его метаболитами (как было бы в живом организме).

Проблемы с действием in vivo, то есть «в живом», есть у огромной массы вроде бы перспективных препаратов. Из примерно 10 000 молекул-кандидатов, отлично зарекомендовавших себя на клеточных линиях, во время испытаний на животных отсеиваются 9 950 – 9 990, а до финала клинических исследований на людях в лучшем случае дойдет одна.

К тому же, в той же статье не менее четко указано: умифеновир не работает в клеточных линиях, полученных из свиных почек, человеческой нейробластомы (недифференцированной опухоли нервной ткани) и человеческой гепатомы (первичный рак печени), причем этот результат более важен. Во-первых, тот же вирус клещевого энцефалита поражает как раз нервную ткань, поэтому активность умифеновира именно в ней была бы нам наиболее интересна. Во-вторых, препарат не сработал в 3 из 4 изученных клеточных линиях, включая все человеческие.

Так что результаты более чем скромные. И уж точно не новые-прорывные-революционные, на основе которых можно делать оргвыводы о клиническом применении умифеновира в терапии тех же клещевых энцефалитов.

Вакцинация против клещевого энцефалита по-прежнему является единственным эффективным средством профилактики этого заболевания, а введение иммуноглобулинов после укусов доказано инфицированного клеща – единственным эффективным средством лечения

Также мы узнали мнение местных специалистов, занятых лечением клещевого энцефалита и оказанием первой помощи при укусе паразита.

Лечением энцефалита в городе занимается Сургутская окружная клиническая больница. Исполняющая обязанности главного инфекциониста Екатерина Сайфулина рассказала, что в местной клинике не применяют «Арбидол» для лечения и профилактики данного вируса.

Врач-эпидемиолог Сургутской клинической травматологической больницы Олеся Шафикова отметила, что результаты исследования, по ее мнению, – профанация, а также рассказала о том, что происходит, когда пациент приходит за первой помощью:

«Травматологический центр занимается первичной профилактикой после укуса клеща. Поступившего осматривают, удаляют паразита, если он не был удален самостоятельно, и вводят иммуноглобулин.

Справка: Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита – это антитела, запускающие работу иммунной системы, которая противостоит инфекции.

Дозировка строго рассчитывается на массу тела, так как при превышении допустимого 1 мл - на 10 килограмм веса иммунитет может сильно ослабнуть. Максимальная доза – 8 мл, даже если вес человека превышает 80 килограмм. Препарат эффективен в течение первых трех суток с момента укуса.

После оказания первой помощи, клеща исследуют на наличие энцефалита, процесс занимает не более суток. В случае положительного результата, врач сообщает об этом пациенту. Далее необходимо обратиться к терапевту, а лучше напрямую к инфекционисту, где вы сможете сдать кровь на анализы и получить точный диагноз. Последующее наблюдение обычно занимает около месяц».

Кстати, если укусил клещ-переносчик энцефалита, есть шанс заразиться, но он не 100 процентный.

В 2017 году с укусом клеща в травматологический центр обратились 254 человека, у 157 из них клещи не были извлечены. После исследования выяснилось, что 24 паразита заражены энцефалитом. Однако ни один из укушенных не заболел, благодаря первичной профилактике».


Памятка травматологической больницы

В свою очередь, отделение Роспотребнадзора по Сургуту и району заявило, что в 2017 году было зарегистрировано три случая клещевых инфекций: один клещевой энцефалит, привезенный из Саратовской области, и два клещевых боррелиоза – из Украины и Белоруссии. То есть местных случаев не было.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:51, просмотров: 128, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Чешские ученые намерены лечить клещевой энцефалит «Арбидолом». Это бред или прорыв?

Чешские ученые намерены лечить клещевой энцефалит «Арбидолом». Это бред или прорыв?
«Если разбираться с новостью подробнее, сразу вспоминается анекдот: «не «Волгу», а три рубля; не выиграл, а проиграл – а в остальном всё верно»
Анастасия Якупова Сегодня в 14:51
127 0
Кто получил место в детском саду в Сургуте? // СПИСКИ

Кто получил место в детском саду в Сургуте? // СПИСКИ
В списках значатся 5224 дошкольника. Больше всего — с трех до четырех лет
Александра Поткина Сегодня в 12:10
289 0
​У портала siapress.ru и газеты «Новый Город» – новый главный редактор

​У портала siapress.ru и газеты «Новый Город» – новый главный редактор
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:56
635 7
​Тренер

​Тренер
В последнее время часто повторяю, что в российском кино без опаски можно ходить только на фильмы про спорт.
Светлана Мосендз, кинолюбитель 02 мая в 12:00
504 0
Жители Сургутского района хорошо знают, что такое тяжелый труд

Жители Сургутского района хорошо знают, что такое тяжелый труд
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 01 мая в 16:24
1124 2
Первомай был и остается символом мира и единения

Первомай был и остается символом мира и единения
В этот день мы выражаем признательность, в первую очередь, представителям старшего поколения, приехавшим со всех союзных республик в ­­­­­­­­центр сразу шести ударных комсомольских строек.
Вадим Шувалов, глава Сургута 01 мая в 11:26
1039 25
​Первомай – праздник тех, кто ставит высокие профессиональные цели и следует им!

​Первомай – праздник тех, кто ставит высокие профессиональные цели и следует им!
Ирина Урванцева, депутат думы Югры, главврач БУ «Окружной кардиологический диспансер» 01 мая в 10:59
381 0
Этот праздник по праву можно назвать всенародным и, пожалуй, уникальным. Май – время, когда природа празднует свое цветение!

Этот праздник по праву можно назвать всенародным и, пожалуй, уникальным. Май – время, когда природа празднует свое цветение!
Хочу пожелать вам огромного счастья и радости
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 01 мая в 10:39
391 0
После долгой зимы мы с нетерпением ждём теплых дней и яркого майского солнца

После долгой зимы мы с нетерпением ждём теплых дней и яркого майского солнца
Желаю всем крепкого здоровья, мира и праздничного настроения
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 01 мая в 10:21
348 0
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома
От всей души желаю Вам отличного настроения, крепкого здоровья, добрых надежд
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 01 мая в 10:06
348 0
​Как наказать водителя, чья машина мешает проезду спецтехники во дворах? // СИА-ОТВЕЧАЕТ

​Как наказать водителя, чья машина мешает проезду спецтехники во дворах? // СИА-ОТВЕЧАЕТ
Автолюбителю в этом случае грозит штраф до пяти тысяч рублей
Лилия Сулейманова 29 апреля в 16:15
653 0
Ешьте шашлык, соблюдая чувство меры

Ешьте шашлык, соблюдая чувство меры
С ним нужно сочетать продукты, содержащие клетчатку, зелень и овощи
Елена Оноприенко, врач-диетолог Сургутской ОКБ 28 апреля в 15:47
624 0
Шашлык на пикник. Как выбрать главное блюдо мая

Шашлык на пикник. Как выбрать главное блюдо мая
Хотите — маринуйте сами, хотите — покупайте в магазине, но нужно знать несколько важных правил
Анастасия Якупова 28 апреля в 15:27
691 3
Пятерка по литературе. Сказки, казнь и война: какие книги советует прочитать руководитель окружного отделения Международного союза поэтов Нина Сергеева

Пятерка по литературе. Сказки, казнь и война: какие книги советует прочитать руководитель окружного отделения Международного союза поэтов Нина Сергеева
Редакция СИА-ПРЕСС 28 апреля в 11:53
473 0
В доме, где есть дети и окна, обязаны быть блокирующие замки

В доме, где есть дети и окна, обязаны быть блокирующие замки
​Доктор Комаровский 28 апреля в 10:54
392 0
​«Императорский маршрут» начался. В Тобольске открыт музей Николая II, и он уже восхитил многих // ФОТО

​«Императорский маршрут» начался. В Тобольске открыт музей Николая II, и он уже восхитил многих // ФОТО
Василий Мирский 27 апреля в 15:27
610 5
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика