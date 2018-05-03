Кто получил место в детском саду в Сургуте? // СПИСКИ

Опубликованы списки на основное направление детей в дошкольные образовательные организации на 2018–2019 учебный год. Их можно посмотреть на сайте администрации, пройдя по ссылке, либо непосредственно на дверях Управления дошкольными образовательными учреждениями (Дзержинского, 4/1).

На данный момент в списке указана информация по 5224 дошкольникам. Кроме того, ожидается дополнительное распределение после подтверждения всех получателей решения идти в сад. Наибольшим спросом, как и в прошлые годы, пользуются группы с трех до четырех лет.

Напомним, 3, 4, 7 и 8 мая с 09.00 до 13.00 будет работать «горячая линия» по следующим вопросам:

– получил ли ребенок место в дошкольной образовательной организации;

– в какую дошкольную образовательную организацию направлен ребенок.

Телефоны горячей линии:

23-01-16, 52-26-12, 52-26-15, 52-25-99.

По иным вопросам, касающимся распределения, можно звонить по телефонам: 35-52-01, 35-52-08, 35-52-11.

понедельник, вторник – с 09.00 до 13.00;

среда, четверг, пятница – с 14.00 до 17.00.