​У портала siapress.ru и газеты «Новый Город» – новый главный редактор

В редакции портала siapress.ru и газеты «Новый Город» произошла большая кадровая перестановка. Новым главным редактором этих ведущих СМИ Сургута стала Маргарита Стройнова (Прокопенко), которая до этого была заместителем главреда газеты «Сургутская трибуна». Дмитрий Щеглов, возглавлявший объединенную редакцию СИА-ПРЕСС в течение четырех лет, покинул должность в связи с планируемым переездом в другой город.

Примечательно, что свою журналистскую карьеру Маргарита начала 20 лет назад именно в редакции газеты «Новый Город». С тех пор она работала в нескольких крупных СМИ, получила награду «Персона в журналистике» на конкурсе «Журналист года – 2017» и заслуженно считается одним из лучших представителей профессии в городе и регионе.

В свою очередь, Дмитрий Щеглов не покидает редакцию СИА-ПРЕСС окончательно – он останется внештатным автором и обозревателем портала siapress.ru.