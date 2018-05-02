В последнее время часто повторяю, что в российском кино без опаски можно ходить только на фильмы про спорт. И если предыдущие два были основаны на реальных и весьма патриотичных событиях, то «Тренер» полностью художественный. Но зато снова с Данилой Козловским, что не может не радовать.

С чего начать... Козловский прекрасен. Ну что поделать, если это так. Мне очень приятно видеть его на экране. Во время просмотра, где-то в середине фильма вспомнила (сама не знаю почему) еще одну футбольную картину, которую смотрела достаточно давно – Гарпастум. И надо же, там он тоже играл. Совпадение?

Сюжет футбольных фильмов достаточно ограничен. Практически всегда это история Золушки. В этот раз показано волшебное преображение никому неизвестной провинциальной команды. Настолько сказочное, что даже я понимаю, насколько эта история нереальна. Однако эта наивность ничуть не раздражала. А вот что резало слух, так это речи комментатора в начале и конца фильма. Столько пафоса и нелепости... это ж надо уметь!

С визуальной точки зрения фильм ничуть не уступает «Легенде» и «Движению». Наши научились красиво снимать, замедлять, подсвечивать и подрисовывать. Все очень зрелищно и ярко.

Улыбнуло, что российские фильмы используют все же западную музыку в качестве саундтреков. Причем не раз уже задействованную в других картинах. Однако во второй половине ситуация выправилась, и зазвучали знакомые наизусть Валерия и ДДТ. Именно сцена с исполнением песни Валерии у меня чуть ли не любимая за весь фильм. Однако титры все равно пошли под Imagine Dragons. И эта песня просто преследует меня: на играх, в машинах, в фильмах... Но в общем-то я не против. В целом же, песни подобраны очень хорошо и порой до мурашек.

В заключении. Фильм достойный. Красивый. Само собой, я рыдала (и те, кто смотрел, я думаю, догадываются на каком моменте).

Вдохновляет.