Жители Сургутского района хорошо знают, что такое тяжелый труд

Уважаемые жители Сургутского района!

С большим удовольствием поздравляю вас с праздником Весны и Труда! Благодаря совместным усилиям мы являемся флагманом нефтегазового комплекса Ханты-Мансийского округа. Цифры статистики говорят о том, что в Сургутском районе производится треть всей югорской промышленной продукции. Так что мы с вами хорошо знаем, что такое тяжелый труд. Очень рассчитываю, что и в будущем мы останемся на лидирующих позициях.

Впрочем, не только нефтяной отраслью живет Сургутский район. В последние несколько лет мы активно прирастаем предприятиями малого и среднего бизнеса. А значит появляется все больше людей, которые готовы самостоятельно строить свою судьбу. Муниципалитету это дает возможность диверсифицировать экономику и в меньшей степень зависеть от конъюнктуры цен на энергоносители на мировых рынках.

Первомай дарит нам несколько дней отдыха, чтобы набраться сил, по-настоящему ощутить приход весны. Ну а затем вперед, к покорению новых производственных вершин!