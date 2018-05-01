Уважаемые сургутяне!

Искренне поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Первомай был и остается символом мира и единения всех, кто своим каждодневным высокопрофессиональным трудом создает достойное будущее своей семьи, города и страны!

Сургут всегда славился талантливыми и трудолюбивыми жителями. В этот день мы выражаем признательность, в первую очередь, представителям старшего поколения, приехавшим со всех союзных республик в ­­­­­­­­центр сразу шести ударных комсомольских строек. Благодаря вашему самоотверженному труду, уважаемые ветераны, горячему энтузиазму, целеустремленности и взаимной поддержке, Сургут из рабочего поселка превратился в современный и комфортный город. Для нынешнего поколения вы – образец мужества, беспримерной работоспособности и сплоченности.

Именно желание и умение жителей нашего многонационального города добросовестно трудиться в мире и согласии являются залогом уверенного развития Сургута. Убежден, что так будет и впредь!

Дорогие сургутяне, от всей души желаю вам прекрасного настроения, здоровья и счастья! Пусть трудовые будни всегда будут приносить радость, а любовь близких придаст вам сил для новых свершений!