​Как наказать водителя, чья машина мешает проезду спецтехники во дворах? // СИА-ОТВЕЧАЕТ

«На протяжении нескольких лет инициативные жители нашего дома борются с безответственными соседями, которые оставляют свои машины у подъезда, перекрывая доступ спецтехники. Запрещающих стоянку знаков у нас во дворе нет, поэтому мы пытаемся вразумить водителей, оставляя им листы с просьбой убрать авто, или публикуем фото в общей группе дома в соцсети. Но это не помогает. Теперь хотим наказывать их рублем. Куда нужно отправлять фото транспорта нарушителей?» — спрашивает жительница дома по улице И. Захарова Илона Николенко.

Проблема с парковками во дворах города остается острой уже не первый год. Водители, которые оставляют машины у подъездов, мешают работе не только экстренных служб (пожарных или скорой помощи), но и спецтехнике, которая занимается хозяйственной работой — уборкой снега, вывозом мусора, ассенизаторскими услугами и так далее.

Если во дворе есть запрещающие знаки, то, как правило, там периодически работают эвакуаторы, увозящие автомобили нарушителей на штрафстоянки. Если же знаков нет, то нерадивых соседей-автовладельцев можно привлечь к ответственности за оставление транспорта на хозплощадках или в непосредственной близости от них. Штраф в этом случае составит для граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от четырех до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти до 30 тысяч рублей.

Для этого необходимо написать заявление и приложить к нему фотографии машины, которая стоит на хозплощадке или рядом, и отправить в контрольное управление администрации по электронной почте: Kazantsev_aa@admsurgut.ru

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