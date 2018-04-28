Ешьте шашлык, соблюдая чувство меры

Настает пора выездов на природу, в частности времени, когда мы едим много жареного мяса. В преддверии майских праздников врач-диетолог Сургутской окружной клинической больницы Елена Оноприенко рассказала корреспонденту siapress.ru о том, в каком количестве можно есть шашлык, и что, помимо главного блюда, необходимо взять с собой на пикник:

Шашлык, как и любое жареное мясо, считается высококалорийным продуктом, и не рекомендуется людям с хроническими заболеваниями кишечного тракта, проблемами сосудистой системы, почек, а также с лишним весом.

Однако мясо жареное на огне – это праздничная пища, которую мы едим редко, поэтому иногда, в небольших количествах, сохраняя чувство меры, потреблять его можно. Если шашлык стал блюдом вечера, мясо лучше приобретать наименее жирное, например, подойдет куриная грудка. Если выбор пал на свинину, оптимальна – филейная часть, без видимого содержания жира.

Самым трудноперевариваемым мясом является говядина и жирная свинина.

Мясо должно быть минимально просолено, а маринад приготовлен с использованием натуральных продуктов: бальзамический уксус, лимонный сок, лук.

Кстати, вместе с шашлыком вприкуску нужно сочетать продукты, содержащие клетчатку, зелень, овощи, особенно красные. Также рекомендуется выпивать бокал красного сухого вина*, потому что оно содержит большое количество антиоксидантов, которые сводят к минимуму вред от других продуктов. Нельзя вместе с шашлыком потреблять углеводы, в том числе хлеб, майонез, пиццу.

Еще во время пикника необходимо пить много воды и двигаться, например, танцевать, участвовать в подвижных играх или даже спортивных соревнованиях.

* редакция siapress.ru напоминает: алкоголь вредит вашему здоровью.

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