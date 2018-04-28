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Шашлык на пикник. Как выбрать главное блюдо мая

Фото goodhouse.ru
Фото goodhouse.ru

Сезон отдыха на природе открывается уже в ближайшие выходные. Сургутяне отправятся на дачные участки, берега озер или в лес, устроят пикники, и главным блюдом станет жареное мясо. Для всех любителей шашлыка siapress.ru подготовил советы по выбору сырого и маринованного мяса.

Многие готовятся к уик-энду заранее, покупая сырое мясо и продукты для маринада. В таком случае необходимо сначала определиться с мясом животного и частью, которую вы приобретете. Выбирая свинину, возьмите шейную часть или корейку (спинная часть туши), они вкусные и не так значительно отразятся на вашем весе. Для шашлыка из телятины подойдет задняя часть, а отдавая предпочтение ягненку, берите каре или почечную часть.

Также важно, чтобы мясо было свежим. Определить это можно, практически, с первого взгляда. Обратите внимание на внешний вид:

  1. цвет должен быть равномерным и глянцевым;
  2. свиная шейка должна быть бледно-розовой, телятина и баранина – цвета малины;
  3. после надавливания пальцем, вмятина на мясе должна быстро исчезать;
  4. от мяса должен исходить приятный запах;
  5. оно должно быть сухим и упругим, если в нем много жидкости – мясо не свежее.

Фото povarenok.ru

Кстати, эксперты рекомендуют готовить мясо спустя 2-4 часа после покупки, (максимальный безопасный срок хранения 10-12 часов).

Если вы внезапно решили отправиться на пикник, или нет времени, желания, возможности самостоятельно мариновать мясо, всегда можно приобрести уже заготовленные в луке или соусе кусочки. Однако выбирать их, также нужно знающи:

1. внимательно осматривайте упаковку, в состав должны входить только те ингредиенты, которые добавляет каждая хозяйка при приготовлении;

Фото varivkusno.ru

Справка: По стандартам Роскачества в составе свиного шашлыка могут присутствовать свинина, лук репчатый свежий, соль поваренная пищевая, пряности молотые или экстракты пряностей, вода питьевая, уксус, а также свежий лимон, сахар, глюкоза и другие пищевые ингредиенты. Исключение составляют растительные и животные белки, углеводные ингредиенты растительного, микробного или гидробионтного происхождения (например, крахмал).

2. качественный шашлык упаковывается намясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате;

3. на этикетке производитель должен указывать сведения о том, что полуфабрикат мясной (а не мясосодержащий), а лучшие категории – это «А» и «Б», так как продукты категорий «Г», «Д» имеют высокое содержание жира и соединительной ткани.

4. дата изготовления должна быть максимально актуальной;

5. кусочки по размеру и массе должны быть однородны, чтобы было удобно нанизывать мясо на шампур, и шашлык равномерно приготовлен.

6. обращайте внимание на запах – испеченное мясо пахнет гнилью. Даже если вы не заметили его в сыром виде, от жареного шашлыка запах чувствуется особенно сильно.

Кстати, в преддверии майских праздников Роскачество оценило готовый маринованный шашлык по 43 параметрам безопасности и качества, в частности, свежесть, наличие антибиотиков, общая масса продукта и величина кусков.Идеальный шашлык еще не найден, так как в данный момент торговых марок, выпустивших на продажу маринованное мясо, не так много (сезон только начинается). Однако эксперты опровергли миф о том, что при производстве используют мясо старого животного.

Читайте по теме: мнение Елены Оноприенко, диетолога Сургутской ОКБ о том, в каком количестве можно есть шашлык, и что, помимо главного блюда, необходимо взять с собой на пикник по ссылке.


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Сегодня в 15:27, просмотров: 135, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 16:17
"...всегда можно приобрести уже заготовленные в луке или соусе кусочки..." - если и брать, то только заводской, ну типа с мясокомбината.

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