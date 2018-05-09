Наш общий долг — никогда не забывать о тех страшных годах

Уважаемые сургутяне, дорогие ветераны и труженики тыла!

От всей души поздравляю Вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

В эти майские дни сердце каждого жителя нашей страны наполнено глубокой благодарностью ветеранам-победителям, которые подарили нам и будущим поколениям мир и свободу.

Подвиг нашего народа всегда будет служить для нас примером несгибаемого мужества и несокрушимой стойкости духа.

Наш общий долг никогда не забывать о тех страшных военных годах, помнить об отваге и героизме тех, кто пал на этой войне.

Позвольте в этот светлый и памятный день искренне пожелать Вам доброго здоровья, согласия, мира и благополучия.

С праздником, с Днем Великой Победы!