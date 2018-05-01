​Первомай – праздник тех, кто ставит высокие профессиональные цели и следует им!

Участие в первомайской демонстрации – это и дань традиции, и вид командообразования. По сути, большую часть дня, большую часть жизни мы проводим на работе, с коллегами. Убеждена, что подобные неформальные мероприятия способствуют сплочению и совершенствованию психологического климата в коллективе. А это определяющие факторы высоких профессиональных результатов.

Поздравляю всех сургутян с Праздником Весны и Труда! Желаю, чтобы первые теплые дни весны подарили новые идеи и вдохновение! Пусть ваша деятельность приносит удовлетворение и всегда достойно вознаграждается. Пусть глаза искрятся счастьем, а в сердце будет вечный май!