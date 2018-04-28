Пятерка по литературе. Сказки, казнь и война: какие книги советует прочитать руководитель окружного отделения Международного союза поэтов Нина Сергеева

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает поэтесса, выпускник и дипломант международной творческой школы «Новые имена», а также руководитель отделения Международного союза поэтов по ХМАО-Югре Нина Сергеева.

1. Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»: «Книга о том, что зло и добро внутри каждого, и выбор только за нами. Книга, которая изумительно показывает, что вселенная едина в гармонии тьмы и света: и то, и другое есть лишь обрамление для решений и действий любого человека».





2. Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»: «Самая важная сказка для взрослых. О ценностях, про которые нельзя забывать, о том, что мы в ответе за внутреннего ребёнка, о том, что встречать мир надо всегда с открытым восприятием, иначе ты будешь баобабом, статистически растущим на планете, и ничего более».

3. Владимир Набоков. «Приглашение на казнь»: «Об иллюзорности жизни и смерти, о том, как человек не замечает, что все границы его бытия на самом деле лишь бутафория, и о том, как важно всё-таки ориентироваться на своё Я, выбирая каждый шаг, а не на многоголосый социум, который склонен обманываться и обманывать, когда судит одного толпой».





4. Льюис Кэрролл. Сказки про Алису: «Мир наизнанку, мир парадокса и фантасмагории, полный прекраснейших загадок, аллегорий и аллюзий. Это не книги о чём-то, это проекция внутреннего мира как такового. Когда её читаешь, приходится столкнуться с ним, проникнуть в него и вспомнить, что можно не следовать шаблону, а уйти пить чай со Шляпником и Чеширом».

5. Борис Васильев. «Завтра была война»: «Реализм, заставляющий верить в людей, в их неравнодушие и способность объединяться и ломать правила во имя совести, чести, памяти, любви, наконец. А ещё это странным образом книга о том, что виноватых и злых никогда нет. Есть люди с разной правдой, и когда мы забываем о том, что правильность — понятие субъективное, то приходит настоящая беда».