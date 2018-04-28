Доктор Комаровский

В доме, где есть дети и окна, обязаны быть блокирующие замки

Выпадение детей из окон — проблема актуальнейшая. Детская любознательность в сочетании с беспечностью взрослых, и как следствие — сотни трагедий ежедневно. Ежедневно! Сотни! Масштаб проблемы именно такой! Блокирующие замки для окон — простое, быстрое, надежное и эффективное решение этой проблемы. Безопасность детей — смысл существования взрослых, и я вас очень прошу: будьте бдительны и предусмотрительны. Все, что от вас требуется, — немного средств и немного времени. В доме, где есть дети и окна, должны быть блокирующие замки. Количество замков обязано соответствовать количеству окон. Не повторяйте чужих ошибок: меры предосторожности просты, последствия беспечности — трагичны. Искренне надеюсь на ваше здравомыслие!

Для справки: только за 26 апреля в разных городах России из открытых окон выпали трое детей. Еще двоих удалось спасти.