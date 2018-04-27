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​«Императорский маршрут» начался. В Тобольске открыт музей Николая II, и он уже восхитил многих // ФОТО

Фото admtyumen.ru
Фото admtyumen.ru

Большое культурное событие прошло в Тобольске накануне, 26 апреля. В Тобольске был официально открыт музей семьи императора Николая II. Он расположился в бывшем губернаторском доме, где бывший глава Российской империи жил несколько месяцев после низложения и перед отправкой в Екатеринбург, где вся царская семья была убита. Спустя 100 лет был создан этот музей.

Экспозицию собирали по крупицам в течение нескольких лет. Занимались этим специалисты Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» под руководством Анны Громовой, за что она во время открытия получила одну из высших региональных наград – знак «За заслуги перед Тюменской областью» из рук губернатора Владимира Якушева.

Открытие музея Николая II – событие не только культурное, но и перспективное с точки зрения развития туризма. Этот объект станет одной из ключевых вех туристического «Императорского маршрута», созданный по инициативе министерства культуры России и на который тюменские власти будут приглашать всех гостей региона, да и самих тюменцев тоже. «Посетив музей императорской семьи, я могу сказать, что это жемчужина Тобольска, – поделился впечатлениями Владимир Якушев. – Уверен, музей будет пользоваться популярностью. Жители и гости города с удовольствием будут приходить сюда, получать новые знания, погружаться в ту историческую атмосферу, которую хранит в себе это старинное здание».

«За трехсотлетнюю историю дома Романовых даже самые маленькие российские городки посещались представителями большой императорской семьи, – рассказывает автор «Императорского маршрута» Анна Громова. – Добросовестный краевед-историк, хорошенько покопавшись в архивах, всегда найдет возможность присоединиться к нашему проекту».

Что вы сможете увидеть в этом музее, если заедете в Тобольск? Тщательно восстановленный реставраторами быт императорской семьи в те несколько месяцев их жизни.

Там будут и реально принадлежавшие Романовым вещи – например, плакетка из мамонтовой кости с автографом тогда еще цесаревича Николая, штандарт, с которым он путешествовал по Сибири (и заезжал, в том числе, к пристани Белого Яра, ныне Сургутского района), семейные фотографии царской семьи, шаль и Евангелие Александры Федоровны, и многое другое.

«Замечательно, что вы сохраняете живую память об императоре, семейные традиции, историко-культурное наследие того времени. Все это очень значимо для музея», – подчеркнул Владимир Якушев.


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Сегодня в 15:27, просмотров: 137, комментариев: 2


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 16:44
Чую, царе поклонников море и ещё тележка,! Или посмотреть того, кто бросил свой народ в пучину смуты? Как жил без вольный человек?
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 17:19
Да это музей уже лет 20 как сущестует. Я в нём раза 2 или 3 была. Причём давненько. Любят же у нас помпу.

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