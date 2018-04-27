​ТОП-10 стран, где предпочитают отдыхать сургутяне // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

По данным Федерального агентства по туризму, самыми популярными направлениями у россиян в 2017 году стали Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Индия, Израиль и Доминиканская Республика.

СИА-ПРЕСС решил выяснить, куда предпочитают ездить на отдых сургутяне. Так как в городе нет организации, которая могла бы предоставить нам сводную информацию от всех местных турфирм, мы обратились за консультацией в одно из самых старых турагентств.

«Думаю, что по городу приблизительно такая же статистика, как у нас. Возможно только во второй половине рейтинга очередность другая», — прокомментировала представитель ассоциации туристических агентств города, генеральный директор турфирмы «Валерия» Олеся Соловьева.

10 место. Греция и Италия

Сургутские путешественники любят Грецию, которая считается колыбелью западной цивилизации и родиной демократии. Популярное место отдыха в этой стране — остров Крит и полуостров Халкидики.

Италия — родина Возрождения, оперы, сыра, пиццы и еще много другого. На территории этой страны находится 53 памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО — больше, чем в каком-либо другом государстве мира. Сургутяне отдыхают на курорте Римини и одной из мировых столиц моды — Милане.

Фото: provodniq.com

9 место. Тунис

Желая отдохнуть в Тунисе, сургутяне чаще всего выбирают курорт Сусс, где можно посмотреть на руины Карфагена, белые пляжи Махдии или Хаммамет — курорт европейского класса, один их самых респектабельных в стране.

8 место. Доминикана

Республика притягивает как сургутян, любящих спокойный отдых в горизонтальном положении, так и тех, кого привлекает дайвинг. Наиболее популярный курорт у северных жителей — Пунта-Кана, который представляет собой широкую прибрежную линию с мелким белым песком, кораллами и лагунами. Кстати, один из пляжей — Калетон, принадлежит Дональду Трампу.

7 место. Куба

Чуть больше сургутян предпочли провести отдых в Кубинском курортном комплексе Варадеро — крупнейшем в Карибском море, чьи пляжи входят в тройку лучших во всем мире.

6 место. Чехия

Чехия — страна, которую с удовольствием выбирают туристы из Сургута. Северные путешественники одинаково любят как столицу Республики Прагу, так и курорт Карловы Вары.

Фото: million-wallpapers.ru

5 место. Кипр

На Кипре, где есть пляжи и горы, сургутяне выбирают курорты Айя-Напа — «местная Ибица», самый веселый и молодежный курорт острова, Протарас — тихий городок с превосходными пляжами и Пафос — древний город, известный как родина богини Афодиты.

4 место. Объединенные Арабские Эмираты

Полюбились сургутянам и ОАЭ — небольшая страна в Персидском заливе. Сюда едут посмотреть на мечети и минареты, отдохнуть на пляжах или окунуться в жизнь одного из главных городов — Дубай. Также пользуются спросом путевки на отдых в Шарджа и Джумейра.

3 место. Вьетнам

Ожидаемо, что на третьем месте рейтинга расположился Вьетнам. Сургутяне с удовольствием уезжают подальше от холодов в жаркую страну с прекрасными пляжами и историческими памятниками. Самый популярный курорт — Нячанг.

Фото: travel-or-die.ru

2 место. Таиланд

Сургутяне выбирают Пхукет и Паттайю. Считается, что за пляжным отдыхом, тропической растительностью и прочей экзотикой нужно ехать в Пхукет, а за шоппингом, секс-туризмом и дискотеками — в Паттайю.

1 место. Турция

Как ни крути, а Турция с ее бюджетным отдыхом, привлекает северных жителей больше всего. Сургутяне выбирают курорты Анталийского побережья, не взирая на вспышки вируса Коксаки, ограничения въезда и периодические рекомендации сменить место отпуска.

Фото: aviasales.ru

Кстати, Ассоциация туроператоров России назвала страны, в которых российские туристы чаще всего обращались за медицинской помощью в прошлом году.

На первом месте — Турция (35 процентов страховых случаев). На втором — Таиланд. В список также попали Греция, Болгария, Доминикана, Вьетнам, Испания, ОАЭ, Индия, Тунис, Кипр.

Чаще всего туристы обращались за амбулаторной медпомощью из-за различных видов вирусных заболеваний, кишечных инфекций. Реже россиянам была нужна госпитализация. В семи процентах требовалась репатриация и эвакуация.

О том, страхуются ли сургутяне при выезде в отпуск, мы узнали у начальника отдела продаж физлицам ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» Ольги Ган:

«Сейчас в Сургуте можно выделить такую тенденцию, как повышение финансовой грамотности населения. В том числе, в плане страхования при путешествиях — многие люди уже понимают, зачем им предлагают воспользоваться услугой страхования.

Выезжая в другую страну, сургутские туристы заключают договора страхования не только по риску возникновения медицинских и иных расходов по лечению на отдыхе, вызванных острым заболеванием, но и защищают себя от риска возникновения расходов, связанных с невозможностью совершения поездки по определенным возникшим обстоятельствам при раннем бронировании путевок. Например, если вдруг клиент попал в больницу и не может выехать на отдых, а также по другим объективным причинам. Также популярностью пользуется возможность защитить себя от возникновения расходов по утрате, недостаче или повреждению багажа и получению юридической помощи за границей.

Стоит отметить, что, например, в странах Шенгена для того, чтобы турист мог въехать на отдых, ему обязательно необходимо иметь медицинскую страховку.

К тому же наличие страхового полиса у путешественника позволяет ему сделать свою поездку более приятной, безопасной и дает возможность избежать непредвиденных затрат».





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