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​Ручной тормоз

Блокировка Telegram как битва против прогресса

Блокировка мессенджера Telegram стала темой месяца во всех крупных российских СМИ. Хотя пользователей в нашей стране у него не так много – 15 млн человек (чуть больше десяти процентов населения), информационный ажиотаж вокруг него сложился гигантский. Наблюдая за этим, вы могли задать себе вопрос: ну, запретили в России какой-то мессенджер, который у каждого десятого жителя был, а мне-то что?

А вот что.

Начнем с того, что вы могли ощутить эту блокировку на себе – даже если вы не особо пользуетесь интернетом. Кто только не потешался над Роскомнадзором и не сравнивал его со слоном в посудной лавке, пытающимся прибить муху молотком. Так и получилось – в попытке заблокировать непокорный мессенджер российская власть устроила целое представление, ломая сотни сайтов, нарушая работу магазинов, банков, аэропортов и множества других компаний. Это в очередной раз демонстрирует подход российской власти – в достижении своих целей, связанных как с имиджем, так и с мнимым обеспечением безопасности, она не считается ни с какими потерями. Дошло до того, что глава Чечни Рамзан Кадыров, которого нельзя заподозрить в либеральных взглядах, негативно оценил блокировку Telegram. Но это – верхний слой проблемы. Ситуация и ее последствия гораздо сложнее.

Блокировка Telegram и связанные с ней события наносят гигантский вред развитию цифровой экономики (той самой, которой, по словам высших чиновников, «болеет» президент Владимир Путин) в России. А так как даже ближайшие перспективы всей экономики лежат в плоскости информационных технологий, это бьет по будущему нашей страны в принципе.

Дело в том, что цифровая экономика требует двух условий: свободы и безопасности данных. (Возможно, исключением из этого правила можно назвать Китай с его масштабными ограничениями интернета, но тут дело в том, что внутренний цифровой рынок Поднебесной настолько огромен, что интересен инвесторам даже в отрыве от остального мира, России таких показателей никогда не достигнуть)У нас же власть в стремлении получить доступ ко всему массиву защищенной информации (в случае с Telegram – к переписке) устраивает полномасштабную онлайн-войну с блокированием десятков миллионов ip-адресов, а жертвами становятся сотни «мирных» бизнесов, чьи управленческие и многие другие процессы завязаны на интернете. По оценкам компании Flexxby, потери российского бизнеса от последствий «войны за Telegram» выльются в сумму до $1 млрд. Кто захочет долгосрочно и крупно инвестировать деньги в экономику, где творятся такие странные дела? Еще есть те, кто уже инвестировал, и теперь будет спасать свои активы от подобных ЧП, выводя их из российской юрисдикции.

Цифровая экономика и технологии – это новые услуги, бизнес-процессы, технологии – все, из чего формируется новое качество жизни в прогрессивных странах. Так что незавершенная история с Telegram – это не только про тайну вашей переписки, это про ваши деньги сегодня, деньги ваших детей завтра, и про откладывающееся наступление будущего в нашей стране.

Читайте предыдущий блог Дмитрия Щеглова «Как Сургут теряет себя».


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Сегодня в 11:50, просмотров: 404, комментариев: 13


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 12:19
Блокировка прежде всего это реклама прежде всего, а потом остальное. Даже не удивлюсь тому, что то, за что весь мыр_бор, уже передали спецслужбам. Мне не тело и не холодно, есть он, нет его. Если надо мне поговорить секретно, то могу в любом людям месте поговорить используя спец разработку.. Она не даст точно услышать о чем говорят собеседники. Ей уже лет 5
Орлов альберт леонов
не нравится
Сегодня в 12:24
Я не понимаю. Ты издеваешься или правда думаешь, что вся проблема именно в блокировке Telegram?
альберт леонов Орлов
не нравится
Сегодня в 12:28
Наверное проблема в "тайне переписки", так её никогда не было, и быть не может.
Орлов альберт леонов
не нравится
Сегодня в 12:32
Да проблем миллион, кроме тайны переписки. Задето абсолютно все, если проблемы обошли тебя стороной, это здорово. Однако проблемы коснулись почти всех, да тот же Siapress пострадал и работает не у всех корректно. В чем виноват региональный сайт, который вообще не имеет к этому отношения ?
альберт леонов Орлов
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Сегодня в 13:45
Не заметил проблем с сиапрсс. Хоть и нахожусь в горах, выхожу через спутник, у меня проблем нет.
Какие ещё, список огласите
Сергей Б
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Сегодня в 14:25
Типичная химера, гремучая смесь тоталитарного совка и капиталистической олигархии. Вместо того чтобы устранять реальные причины которые могут привести к украинскому сценарию, та же коррупция, тупо крушат информационные носители посредством которых люди могут консолидироваться против этой самой химеры. Издержки здесь не в счет, режим удерживается любой ценой. И в случае с телеграм, это мелочи.

Сергей Б альберт леонов
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Сегодня в 14:44
То, что ты залез на гору и не видишь сусликов, это совсем не означает, что их нет. Для оглашения списка не то что в комментариях места не хватит, даже в блогах не хватит.
Спускайся уже с горы, а то совсем оторвешься от реальности. Улетишь как воздушный шарик в нирвану.
Швондер
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Сегодня в 14:59
Альберт, в горах помойки тоже полны? Тоже неплохо живут да
альберт леонов Швондер
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Сегодня в 15:06
В горах чисто, нет суеты и мачты, ощущаешь себя почти в пустоте.вркмени много и тишина, ее можно слушать 6 красивые скалы, небо которые меняется облаками...
Dochimacho альберт леонов
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Сегодня в 15:26
Альберт, что так далеко? У нас в районе тоже самое, только вместо скал хвойные боры. У мегня в днревне Тундрино точно: тишина, кислород, нирвана. Чакры на раз два прочищаются.
йося
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Сегодня в 15:32
Все что может угрожать безопасности государства должно быть уничтожено с пролетарской ненавистью, нещадно,бескомпромиссно, безапелляционно!
Сергей Б йося
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Сегодня в 15:42
Государство то не пролетарское уже дано. А ненависть чё пролетарская осталась?
Швондер
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Сегодня в 15:58
нищие оборванцы всегда будут горланить

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