​Ручной тормоз

Блокировка мессенджера Telegram стала темой месяца во всех крупных российских СМИ. Хотя пользователей в нашей стране у него не так много – 15 млн человек (чуть больше десяти процентов населения), информационный ажиотаж вокруг него сложился гигантский. Наблюдая за этим, вы могли задать себе вопрос: ну, запретили в России какой-то мессенджер, который у каждого десятого жителя был, а мне-то что?

А вот что.

Начнем с того, что вы могли ощутить эту блокировку на себе – даже если вы не особо пользуетесь интернетом. Кто только не потешался над Роскомнадзором и не сравнивал его со слоном в посудной лавке, пытающимся прибить муху молотком. Так и получилось – в попытке заблокировать непокорный мессенджер российская власть устроила целое представление, ломая сотни сайтов, нарушая работу магазинов, банков, аэропортов и множества других компаний. Это в очередной раз демонстрирует подход российской власти – в достижении своих целей, связанных как с имиджем, так и с мнимым обеспечением безопасности, она не считается ни с какими потерями. Дошло до того, что глава Чечни Рамзан Кадыров, которого нельзя заподозрить в либеральных взглядах, негативно оценил блокировку Telegram. Но это – верхний слой проблемы. Ситуация и ее последствия гораздо сложнее.

Блокировка Telegram и связанные с ней события наносят гигантский вред развитию цифровой экономики (той самой, которой, по словам высших чиновников, «болеет» президент Владимир Путин) в России. А так как даже ближайшие перспективы всей экономики лежат в плоскости информационных технологий, это бьет по будущему нашей страны в принципе.

Дело в том, что цифровая экономика требует двух условий: свободы и безопасности данных. (Возможно, исключением из этого правила можно назвать Китай с его масштабными ограничениями интернета, но тут дело в том, что внутренний цифровой рынок Поднебесной настолько огромен, что интересен инвесторам даже в отрыве от остального мира, России таких показателей никогда не достигнуть)У нас же власть в стремлении получить доступ ко всему массиву защищенной информации (в случае с Telegram – к переписке) устраивает полномасштабную онлайн-войну с блокированием десятков миллионов ip-адресов, а жертвами становятся сотни «мирных» бизнесов, чьи управленческие и многие другие процессы завязаны на интернете. По оценкам компании Flexxby, потери российского бизнеса от последствий «войны за Telegram» выльются в сумму до $1 млрд. Кто захочет долгосрочно и крупно инвестировать деньги в экономику, где творятся такие странные дела? Еще есть те, кто уже инвестировал, и теперь будет спасать свои активы от подобных ЧП, выводя их из российской юрисдикции.

Цифровая экономика и технологии – это новые услуги, бизнес-процессы, технологии – все, из чего формируется новое качество жизни в прогрессивных странах. Так что незавершенная история с Telegram – это не только про тайну вашей переписки, это про ваши деньги сегодня, деньги ваших детей завтра, и про откладывающееся наступление будущего в нашей стране.

Читайте предыдущий блог Дмитрия Щеглова «Как Сургут теряет себя».