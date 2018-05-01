Этот праздник по праву можно назвать всенародным и, пожалуй, уникальным. Май – время, когда природа празднует свое цветение!

Дорогие Сургутяне! Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!

Этот праздник по праву можно назвать всенародным и, пожалуй, уникальным. Стёрся политический подтекст, поменялось название, но одно осталось неизменным – радостные улыбки, шары, транспаранты и весна!

А лозунги в который раз напоминают нам о том, что Мир – это основа жизни, Труд – залог благополучия, а Май – время, когда природа празднует свое цветение!

В этот день хочу пожелать вам огромного счастья и радости, оптимизма и крепкого здоровья!