Этот праздник по праву можно назвать всенародным и, пожалуй, уникальным. Май – время, когда природа празднует свое цветение!

Дорогие Сургутяне! Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!
Этот праздник по праву можно назвать всенародным и, пожалуй,
уникальным. Стёрся политический подтекст, поменялось название, но одно осталось
неизменным – радостные улыбки, шары, транспаранты и весна!
А лозунги в который раз напоминают нам о том, что Мир – это основа жизни, Труд – залог благополучия, а Май – время, когда природа празднует свое цветение!
В этот день хочу пожелать вам огромного счастья и радости, оптимизма и крепкого здоровья!
Проект «ДУМать и решать». Выпуск V. Как в Сургуте ремонтируют дороги? // ONLINE 31 июля в 15:30