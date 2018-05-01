Уважаемые жители Сургутского района! Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!

Тема весны особо актуальна для жителей Севера – после долгой зимы мы с нетерпением ждём теплых дней и яркого майского солнца. Традиционно в крупных поселениях района в этот день проходят праздничные шествия трудовых коллективов. Им есть чем гордиться! Представители разных профессий своим каждодневным трудом вносят огромный вклад в развитие муниципалитета. Работники всех сфер деятельности сохраняют и приумножают достижения первопроходцев, чей огромный труд и самоотверженность заложили основы будущего успешного и благополучного Сургутского района.

Пусть созидательный труд приносит вам удовлетворение и уверенность в завтрашнем дне! Желаю всем крепкого здоровья, мира и праздничного настроения!