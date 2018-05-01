Дорогие сургутяне! Сердечно поздравляю Вас с Праздником Весны и Труда!

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома, как еще одна яркая примета долгожданной весны. Эти дни наполнены солнечным светом и теплом, отмечены особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее нашего города, нашей страны!

От всей души желаю Вам отличного настроения, крепкого здоровья, добрых надежд, успехов во всех начинаниях. Пусть вместе с теплыми майскими днями придут новые силы и идеи, а работа будет только в радость. Весеннего неба и яркого солнца, мира и благополучия, счастья, любви и всего самого наилучшего!

С наилучшими пожеланиями.