Служба по контракту: требования к кандидатам и предлагаемые условия // КОНСУЛЬТАЦИЯ

После указа президента «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ», который был подписан в мае 2012 года, численность военнослужащих по контракту увеличилась более чем в два раза. Минобороны сообщает, что за 4,5 года контрактниками стали свыше 330 тысяч человек.
Отметим, что в прошлом году студентам средне-специальных учреждений разрешили идти на контрактную службу на два года без прохождения срочной службы (год).
Кто может служить?
- Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет;
- Иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет (владеющие русским языком и законно находящиеся на территории страны).
- Мужчины, не пребывающие в запасе, получившие высшее образование;
- Женщины, не пребывающие в запасе;
- Граждане, пребывающие в запасе;
- Учащиеся в военных профессиональных образовательных организациях или военных образовательных организациях высшего образования;
- Военнослужащие, проходящие службу по призыву, имеющие высшее образование;
- Военнослужащие, проходящие службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев;
- Военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт;
- Военнослужащие, получившие среднее профобразование, проходящие военную службу по призыву, и граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, которые поступают на службу в Вооруженные силы РФ, войска национальной гвардии, спасательные воинские формирования, Службу внешней разведки РФ и органы государственной охраны.
Фото: pravda.ru
Кто не может стать контрактником?
- Лица, в отношении которых вынесен обвинительный приговор, назначено наказание;
- Лица, в отношении которых ведется дознание, либо предварительное следствие или передано уголовное дело в суд;
- Лица с неснятой или непогашенной судимостью за совершение преступления;
- Лица, ранее отбывавшие наказание в местах лишения свободы.
Что требуется?
- Пойти военно-врачебную комиссию. Ее оценка должна быть «годен» или «годен с незначительными ограничениями»;
- Сдать нормативы по физической подготовке на выносливость, силу и быстроту. Можно выбрать по одному из упражнений на каждое физическое качество;
- Пройти профессиональный психологический отбор, где оцениваются уровень интеллектуального развития, психологическая готовность к прохождению военной службы, быстрота мышления, коммуникабельность и другие качества. Кстати, тест на профпригодность можно пройти на сайте Минобороны
Что предлагается?
- Денежное довольствие от 20 до 100 тысяч рублей (в среднем — 35 тысяч);
- Дополнительные выплаты: материальная помощь, подъемное пособие, премирование по итогам работы;
- Бесплатное продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение;
- Приобретение жилья в собственность за счет государства по ипотечно-накопительной системе;
- Выход на пенсию через 20 лет службы, в том числе в льготном исчислении;
- Обеспечение служебным жильем (общежитие), либо компенсация за съем;
- Страхование жизни и здоровья от государства;
- Ежегодный бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для контрактника и одного члена его семьи;
- Карьерный рост;
- Служба с 9 утра до 19 часов.
Какие документы нужны?
Фото: gorodarmavir.ru
На пункте отбора на военную службу по контракту необходимо предоставить:
- фотографии размером 9х12 см (анфас). На ее обороте чернилами указывается фамилия, имя, отчество и дата фотографирования;
- автобиографию в двух экземплярах (1 экземпляр должен быть написан собственноручно);
- анкету;
- копии документов, подтверждающих профессиональное или иное образование;
- копию трудовой книжки;
- служебную характеристику с последнего места работы, учебы, службы;
- выписку из домовой книги;
- копию свидетельства о рождении;
- копию военного билета;
- копию паспорта;
- копию свидетельств о браке и рождении детей для женатых (замужних) кандидатов;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физлица по месту жительства;
- справку из банка о присвоении банковских реквизитов;
- флюорограмму (рентгенограмму) органов грудной клетки в двух проекциях;
- результаты ЭКГ исследования в покое и после нагрузки;
- результаты общего анализа крови;
- результаты анализа крови на вирус ВИЧ и серологических реакций на сифилис;
- результаты общего анализа мочи;
- справку из психоневрологического диспансера;
- справку из противотуберкулезного диспансера;
- справку из кожно-венерологического диспансера;
- справку из наркологического диспансера;
- результаты исследования на наркотест;
- амбулаторную карту.
- другие медицинские документы, требующиеся для оформления личного дела и прохождения окончательного медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией;
- сведения о банковских реквизитах ближайших родственников.
Где служат сургутяне?
Сургутян, при успешном похождении всех этапов, отправляют на службу в воинские части Центрального военного округа. При этом контрактники могут выбрать место службы (населенный пункт), вид и род войск.
Куда обращаться в Сургуте?
Узнать дополнительную информацию можно в Военкомате Сургута по адресу: улица Просвещения, 19. Или по телефону: 89227635132
Кстати, о том, какие категории годности и почему присваиваются призывникам при прохождении медкомиссии можно посмотреть тут.
Читайте предыдущую консультацию СИА-ПРЕСС «Счет в иностранном банке за пределами России: что потребует налоговая?»
Бизнес молодых в Сургуте. Директор юридического центра «Пенсия тут» Татьяна Конина // 28 апреля в 13.00