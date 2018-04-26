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Служба по контракту: требования к кандидатам и предлагаемые условия // КОНСУЛЬТАЦИЯ

defendingrussia.ru
defendingrussia.ru

После указа президента «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ», который был подписан в мае 2012 года, численность военнослужащих по контракту увеличилась более чем в два раза. Минобороны сообщает, что за 4,5 года контрактниками стали свыше 330 тысяч человек.

Отметим, что в прошлом году студентам средне-специальных учреждений разрешили идти на контрактную службу на два года без прохождения срочной службы (год).

Кто может служить?

  • Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет;
  • Иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет (владеющие русским языком и законно находящиеся на территории страны).
  • Мужчины, не пребывающие в запасе, получившие высшее образование;
  • Женщины, не пребывающие в запасе;
  • Граждане, пребывающие в запасе;
  • Учащиеся в военных профессиональных образовательных организациях или военных образовательных организациях высшего образования;
  • Военнослужащие, проходящие службу по призыву, имеющие высшее образование;
  • Военнослужащие, проходящие службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев;
  • Военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт;
  • Военнослужащие, получившие среднее профобразование, проходящие военную службу по призыву, и граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, которые поступают на службу в Вооруженные силы РФ, войска национальной гвардии, спасательные воинские формирования, Службу внешней разведки РФ и органы государственной охраны.

Фото: pravda.ru

Кто не может стать контрактником?

  1. Лица, в отношении которых вынесен обвинительный приговор, назначено наказание;
  2. Лица, в отношении которых ведется дознание, либо предварительное следствие или передано уголовное дело в суд;
  3. Лица с неснятой или непогашенной судимостью за совершение преступления;
  4. Лица, ранее отбывавшие наказание в местах лишения свободы.

Что требуется?

  • Пойти военно-врачебную комиссию. Ее оценка должна быть «годен» или «годен с незначительными ограничениями»;
  • Сдать нормативы по физической подготовке на выносливость, силу и быстроту. Можно выбрать по одному из упражнений на каждое физическое качество;

  • Пройти профессиональный психологический отбор, где оцениваются уровень интеллектуального развития, психологическая готовность к прохождению военной службы, быстрота мышления, коммуникабельность и другие качества. Кстати, тест на профпригодность можно пройти на сайте Минобороны

Что предлагается?

  1. Денежное довольствие от 20 до 100 тысяч рублей (в среднем — 35 тысяч);
  2. Дополнительные выплаты: материальная помощь, подъемное пособие, премирование по итогам работы;
  3. Бесплатное продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение;
  4. Приобретение жилья в собственность за счет государства по ипотечно-накопительной системе;
  5. Выход на пенсию через 20 лет службы, в том числе в льготном исчислении;
  6. Обеспечение служебным жильем (общежитие), либо компенсация за съем;
  7. Страхование жизни и здоровья от государства;
  8. Ежегодный бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для контрактника и одного члена его семьи;
  9. Карьерный рост;
  10. Служба с 9 утра до 19 часов.

Какие документы нужны?

Фото: gorodarmavir.ru

На пункте отбора на военную службу по контракту необходимо предоставить:

  • фотографии размером 9х12 см (анфас). На ее обороте чернилами указывается фамилия, имя, отчество и дата фотографирования;
  • автобиографию в двух экземплярах (1 экземпляр должен быть написан собственноручно);
  • анкету;
  • копии документов, подтверждающих профессиональное или иное образование;
  • копию трудовой книжки;
  • служебную характеристику с последнего места работы, учебы, службы;
  • выписку из домовой книги;
  • копию свидетельства о рождении;
  • копию военного билета;
  • копию паспорта;
  • копию свидетельств о браке и рождении детей для женатых (замужних) кандидатов;
  • копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физлица по месту жительства;
  • справку из банка о присвоении банковских реквизитов;
  • флюорограмму (рентгенограмму) органов грудной клетки в двух проекциях;
  • результаты ЭКГ исследования в покое и после нагрузки;
  • результаты общего анализа крови;
  • результаты анализа крови на вирус ВИЧ и серологических реакций на сифилис;
  • результаты общего анализа мочи;
  • справку из психоневрологического диспансера;
  • справку из противотуберкулезного диспансера;
  • справку из кожно-венерологического диспансера;
  • справку из наркологического диспансера;
  • результаты исследования на наркотест;
  • амбулаторную карту.
  • другие медицинские документы, требующиеся для оформления личного дела и прохождения окончательного медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией;
  • сведения о банковских реквизитах ближайших родственников.

Где служат сургутяне?

Сургутян, при успешном похождении всех этапов, отправляют на службу в воинские части Центрального военного округа. При этом контрактники могут выбрать место службы (населенный пункт), вид и род войск.

Куда обращаться в Сургуте?

Узнать дополнительную информацию можно в Военкомате Сургута по адресу: улица Просвещения, 19. Или по телефону: 89227635132

Кстати, о том, какие категории годности и почему присваиваются призывникам при прохождении медкомиссии можно посмотреть тут.

Читайте предыдущую консультацию СИА-ПРЕСС «Счет в иностранном банке за пределами России: что потребует налоговая?»


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Сегодня в 17:01, просмотров: 68, комментариев: 0


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