Служба по контракту: требования к кандидатам и предлагаемые условия // КОНСУЛЬТАЦИЯ

После указа президента «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ», который был подписан в мае 2012 года, численность военнослужащих по контракту увеличилась более чем в два раза. Минобороны сообщает, что за 4,5 года контрактниками стали свыше 330 тысяч человек.

Отметим, что в прошлом году студентам средне-специальных учреждений разрешили идти на контрактную службу на два года без прохождения срочной службы (год).

Кто может служить?

Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет;

Иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет (владеющие русским языком и законно находящиеся на территории страны).

Мужчины, не пребывающие в запасе, получившие высшее образование;

Женщины, не пребывающие в запасе;

Граждане, пребывающие в запасе;

Учащиеся в военных профессиональных образовательных организациях или военных образовательных организациях высшего образования;

Военнослужащие, проходящие службу по призыву, имеющие высшее образование;

Военнослужащие, проходящие службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев;

Военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт;

Военнослужащие, получившие среднее профобразование, проходящие военную службу по призыву, и граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, которые поступают на службу в Вооруженные силы РФ, войска национальной гвардии, спасательные воинские формирования, Службу внешней разведки РФ и органы государственной охраны.

Фото: pravda.ru

Кто не может стать контрактником?

Лица, в отношении которых вынесен обвинительный приговор, назначено наказание; Лица, в отношении которых ведется дознание, либо предварительное следствие или передано уголовное дело в суд; Лица с неснятой или непогашенной судимостью за совершение преступления; Лица, ранее отбывавшие наказание в местах лишения свободы.

Что требуется?

Пойти военно-врачебную комиссию. Ее оценка должна быть «годен» или «годен с незначительными ограничениями»;

Сдать нормативы по физической подготовке на выносливость, силу и быстроту. Можно выбрать по одному из упражнений на каждое физическое качество;

Пройти профессиональный психологический отбор, где оцениваются уровень интеллектуального развития, психологическая готовность к прохождению военной службы, быстрота мышления, коммуникабельность и другие качества. Кстати, тест на профпригодность можно пройти на сайте Минобороны

Что предлагается?

Денежное довольствие от 20 до 100 тысяч рублей (в среднем — 35 тысяч); Дополнительные выплаты: материальная помощь, подъемное пособие, премирование по итогам работы; Бесплатное продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение; Приобретение жилья в собственность за счет государства по ипотечно-накопительной системе; Выход на пенсию через 20 лет службы, в том числе в льготном исчислении; Обеспечение служебным жильем (общежитие), либо компенсация за съем; Страхование жизни и здоровья от государства; Ежегодный бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для контрактника и одного члена его семьи; Карьерный рост; Служба с 9 утра до 19 часов.

Какие документы нужны?

Фото: gorodarmavir.ru

На пункте отбора на военную службу по контракту необходимо предоставить:

фотографии размером 9х12 см (анфас). На ее обороте чернилами указывается фамилия, имя, отчество и дата фотографирования;

автобиографию в двух экземплярах (1 экземпляр должен быть написан собственноручно);

анкету;

копии документов, подтверждающих профессиональное или иное образование;

копию трудовой книжки;

служебную характеристику с последнего места работы, учебы, службы;

выписку из домовой книги;

копию свидетельства о рождении;

копию военного билета;

копию паспорта;

копию свидетельств о браке и рождении детей для женатых (замужних) кандидатов;

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физлица по месту жительства;

справку из банка о присвоении банковских реквизитов;

флюорограмму (рентгенограмму) органов грудной клетки в двух проекциях;

результаты ЭКГ исследования в покое и после нагрузки;

результаты общего анализа крови;

результаты анализа крови на вирус ВИЧ и серологических реакций на сифилис;

результаты общего анализа мочи;

справку из психоневрологического диспансера;

справку из противотуберкулезного диспансера;

справку из кожно-венерологического диспансера;

справку из наркологического диспансера;

результаты исследования на наркотест;

амбулаторную карту.

другие медицинские документы, требующиеся для оформления личного дела и прохождения окончательного медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией;

сведения о банковских реквизитах ближайших родственников.

Где служат сургутяне?

Сургутян, при успешном похождении всех этапов, отправляют на службу в воинские части Центрального военного округа. При этом контрактники могут выбрать место службы (населенный пункт), вид и род войск.

Куда обращаться в Сургуте?

Узнать дополнительную информацию можно в Военкомате Сургута по адресу: улица Просвещения, 19. Или по телефону: 89227635132

Кстати, о том, какие категории годности и почему присваиваются призывникам при прохождении медкомиссии можно посмотреть тут.

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